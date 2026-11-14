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أيام قرطاج المسرحية/ الدورة 27: فتح باب الترشح لمجموعة من الدورات التكوينية الفنية يؤطرها محترفون في المجال من بلدان مختلفة

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 21:33 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أعلنت هيئة تنظيم أيام قرطاج المسرحية في دورتها 27، المنتظمة تحت شعار "تنبض بالحياة، تنبض بالمسرح" اليوم السبت، عن فتح باب الترشح للمشاركة في مجموعة من الدورات التكوينية الفنية المتخصصة في مجالات مسرحية وركحية متنوعة، يؤطّرها مختصون ومحترفون في المجال من بلدان مختلفة.


ودعت الفنانين والمبدعين والمهتمين بفنون المسرح والفنون الركحية الراغبين في المشاركة والاستفادة من هذه الدورات التكوينية، إلى تقديم ترشحاتهم، مع تحديد مجال التكوين الذي يرغبون في الالتحاق به وذلك على الرابط Ateliers et Master Class JTC 2026


وتتضمّن برمجة الورشات المسرحية 11 ورشة يؤطّرها فنانون وباحثون ومختصون من تونس وعدد من الدول، من بينها بلجيكا وإسبانيا ولبنان والهند وروسيا وإيطاليا وألمانيا والصين. وتتوزع هذه الورشات على محاور فنية ومعرفية متنوعة، تجمع بين تقنيات التمثيل ومناهج الأداء المسرحي، والخيال الإبداعي للممثل وفق منهج مايكل تشيخوف، ومنهج ستانيسلافسكي، إلى جانب التعمّق في علاقة الممثل بالكتابة الركحية وإبداع العروض الفردية وفلسفة تخصيب العرض المسرحي والسينوغرافيا.


كما تشمل البرمجة ورشات تتناول الدراماتورجيا بوصفها ممارسة تنسيقية وتشاركية، والتأويل الجمالي لعناصر العرض المسرحي، والتركيب المسرحي لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلا عن استكشاف فنون الكوميديا ديلارتي والمسرح الصيني التقليدي «شي تشيو» (Xiqu). وتمتد هذه الورشات من 22 إلى 28 نوفمبر 2026، بمشاركة مجموعة من الأسماء المسرحية والأكاديمية، على غرار الفنان المخرج فاضل الجعايبي والأكاديمي والكاتب المسرحي عبد الحليم المسعودي من تونس، في إطار برنامج يهدف إلى تبادل التجارب والخبرات، والانفتاح على مختلف المدارس والتجارب المسرحية العالمية.

وتقام الدورة 27 لأيام قرطاج المسرحية من 21 إلى 28 نوفمبر 2026، بمشاركة 12 مسرحية في المسابقة الرسمية ومجموعة من العروض المسرحية من العالم خارج المسابقة الرسمية.

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