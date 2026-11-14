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المهرجان الدولي للشعر بتوزر في دورته 45 من 26 إلى 29 نوفمبر يطلق مسابقة في الشعر الفصيح للتلاميذ والطلبة

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 22:30 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أطلق المهرجان الدولي للشعر بتوزر في دورته 45 التي تقام في الفترة الممتدة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري مسابقة في الشعر الفصيح موجهة للطلبة وتلاميذ المرحلة الثانوية خصص لها المهرجان جوائز مالية وذلك بالشراكة مع عديد الأطراف الأخرى وهي كل من المكتبة الجهوية ابن الشباط والمكتبة العمومية أبو القاسم الشابي ودار الثقافة أبو القاسم الشابي وجمعية خذ الكتاب بقوة بحسب مدير الدورة محمد بوحوش.
وبين مدير المهرجان في تصريح لوات أن الصين تنزلا ضيفا على فعاليات هذه الدورة التي تحمل شعار "شعرية اليومي" بوفد يضم أربعة أدباء وشعراء إلى جانب فنانين ومبدعين في مجالات مختلفة إضافة إلى حضور عربي متميز من فلسطين وسوريا ومصر والأردن والمغرب والجزائر وليبيا فضلا عن مشاركة أوروبية من إيطاليا بشاعرين ومشاركة مكثفة للشعراء التونسيين وشعراء الجريد.

وأضاف أن برنامج الدورة 45 من المهرجان تتوزع بين الجلسات العلمية والقراءات الشعرية يؤثثها أساتذة جامعيون من تونس من جامعات منوبة وصفاقس ومدنين وبمشاركة أساتذة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بتوزر.
وتحتضن فضاءات متنوعة ومختلفة القراءات الشعرية التي ستتراوح زمنيا بين المساء وفي الليل فضلا عن برمجة سهرات فنية ومعرضا للكتاب وآخر للفن التشكيلي وفقرات ثقافية أخرى وخرجات للفضاءات الثقافية والمواقع السياحية.

وبين مدير المهرجان أن هذه التظاهرة العريقة التي تعد الأعرق في مجال الشعر وطنيا وعربيا تعود للتنظيم بعد احتجاب لدورة واحدة.

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