البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثالثة عشرة

النجم الساحلي يسقط أمام النادي الأفريقي



الترتيب بعد الجولة



دارت اليوم السبت مبارياتمن منافساتلـ، وأسفرت عن جملة من النتائج المهمة التي أعادت ترتيب مراكز الفرق في سباق الصدارة.وافتتحت الجولة بلقاء جمعبـبـ، حيث فاز الفريق المحلي بنتيجة، مؤكداً صحوته في الجولات الأخيرة. وفي، لم يجدصعوبة كبيرة في تجاوزبنتيجة، ليواصل الفريق الضيف زحفه نحو المراكز المتقدمة.وفي، احتضن الملعب مواجهتين متتاليتين؛ الأولى جمعتبـ، وانتهت بفوز الضيوف بنتيجة. أما المباراة الثانية، فكانت قمة الجولة بكل المقاييس، حيث استقبلضيفه، في مواجهة حسمها الفريق الزائر لصالحه بنتيجة، في لقاء مثير انتهى بفارق نقطتين فقط، وهو ما عزز موقعفي الصدارة.وفي، حققفوزاً عريضاً علىبنتيجة، مستغلاً تراجع أداء الفريق المحلي في الشوط الثاني. أما في، فقد تغلبعلىبنتيجة، في مباراة كانت متكافئة في معظم فتراتها قبل أن يحسمها الفريق المحلي في الربع الأخير.وعقب هذه النتائج، يشهدصراعاً محتدماً على الصدارة، حيث يبقىفي المقدمة بـمن، متبوعاً بـاللذين يملكانلكل منهما منويأتيفي المركز الرابع بـ، فيما يحتلالمركز الخامس بـ. وفي مراكز الوسط، يظهربـ، ثمبـ، وبـوفي أسفل الترتيب، يأتيبـ، وبـ، فيما يتساوىبـلكل منهما، في صراع واضح للهروب من المراكز الأخيرة وضمان البقاء في المرحلة الأولى.