البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثالثة عشرة
دارت اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لـلبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وأسفرت عن جملة من النتائج المهمة التي أعادت ترتيب مراكز الفرق في سباق الصدارة.
وافتتحت الجولة بلقاء جمع نجم حلق الوادي بـالملعب النابلي بـقاعة بن عمار بحلق الوادي، حيث فاز الفريق المحلي بنتيجة 67 – 57، مؤكداً صحوته في الجولات الأخيرة. وفي قاعة دار شعبان، لم يجد الدالية الرياضية بقرمبالية صعوبة كبيرة في تجاوز اتحاد الأنصار بنتيجة 85 – 68، ليواصل الفريق الضيف زحفه نحو المراكز المتقدمة.
النجم الساحلي يسقط أمام النادي الأفريقيوفي قاعة حمام سوسة، احتضن الملعب مواجهتين متتاليتين؛ الأولى جمعت النادي الرياضي بحمام سوسة بـشبيبة المنازه، وانتهت بفوز الضيوف بنتيجة 76 – 64. أما المباراة الثانية، فكانت قمة الجولة بكل المقاييس، حيث استقبل النجم الساحلي ضيفه النادي الأفريقي، في مواجهة حسمها الفريق الزائر لصالحه بنتيجة 59 – 57، في لقاء مثير انتهى بفارق نقطتين فقط، وهو ما عزز موقع النادي الأفريقي في الصدارة.
وفي قاعة الرائد البجاوي بصفاقس، حقق الاتحاد المنستيري فوزاً عريضاً على النادي الصفاقسي بنتيجة 79 – 57، مستغلاً تراجع أداء الفريق المحلي في الشوط الثاني. أما في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، فقد تغلب شبيبة القيروان على النجم الرادسي بنتيجة 69 – 60، في مباراة كانت متكافئة في معظم فتراتها قبل أن يحسمها الفريق المحلي في الربع الأخير.
الترتيب بعد الجولةوعقب هذه النتائج، يشهد الترتيب صراعاً محتدماً على الصدارة، حيث يبقى النادي الأفريقي في المقدمة بـ25 نقطة من 13 لقاءً، متبوعاً بـشبيبة القيروان والاتحاد المنستيري اللذين يملكان 24 نقطة لكل منهما من 13 مباراة.
ويأتي النجم الساحلي في المركز الرابع بـ22 نقطة، فيما يحتل الدالية الرياضية بقرمبالية المركز الخامس بـ21 نقطة. وفي مراكز الوسط، يظهر نجم حلق الوادي بـ20 نقطة، ثم النادي الصفاقسي بـ19 نقطة، وشبيبة المنازه بـ18 نقطة.
وفي أسفل الترتيب، يأتي الملعب النابلي بـ17 نقطة، والنجم الرادسي بـ16 نقطة، فيما يتساوى النادي الرياضي بحمام سوسة واتحاد الأنصار بـ14 نقطة لكل منهما، في صراع واضح للهروب من المراكز الأخيرة وضمان البقاء في المرحلة الأولى.
وافتتحت الجولة بلقاء جمع نجم حلق الوادي بـالملعب النابلي بـقاعة بن عمار بحلق الوادي، حيث فاز الفريق المحلي بنتيجة 67 – 57، مؤكداً صحوته في الجولات الأخيرة. وفي قاعة دار شعبان، لم يجد الدالية الرياضية بقرمبالية صعوبة كبيرة في تجاوز اتحاد الأنصار بنتيجة 85 – 68، ليواصل الفريق الضيف زحفه نحو المراكز المتقدمة.
النجم الساحلي يسقط أمام النادي الأفريقيوفي قاعة حمام سوسة، احتضن الملعب مواجهتين متتاليتين؛ الأولى جمعت النادي الرياضي بحمام سوسة بـشبيبة المنازه، وانتهت بفوز الضيوف بنتيجة 76 – 64. أما المباراة الثانية، فكانت قمة الجولة بكل المقاييس، حيث استقبل النجم الساحلي ضيفه النادي الأفريقي، في مواجهة حسمها الفريق الزائر لصالحه بنتيجة 59 – 57، في لقاء مثير انتهى بفارق نقطتين فقط، وهو ما عزز موقع النادي الأفريقي في الصدارة.
وفي قاعة الرائد البجاوي بصفاقس، حقق الاتحاد المنستيري فوزاً عريضاً على النادي الصفاقسي بنتيجة 79 – 57، مستغلاً تراجع أداء الفريق المحلي في الشوط الثاني. أما في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، فقد تغلب شبيبة القيروان على النجم الرادسي بنتيجة 69 – 60، في مباراة كانت متكافئة في معظم فتراتها قبل أن يحسمها الفريق المحلي في الربع الأخير.
الترتيب بعد الجولةوعقب هذه النتائج، يشهد الترتيب صراعاً محتدماً على الصدارة، حيث يبقى النادي الأفريقي في المقدمة بـ25 نقطة من 13 لقاءً، متبوعاً بـشبيبة القيروان والاتحاد المنستيري اللذين يملكان 24 نقطة لكل منهما من 13 مباراة.
ويأتي النجم الساحلي في المركز الرابع بـ22 نقطة، فيما يحتل الدالية الرياضية بقرمبالية المركز الخامس بـ21 نقطة. وفي مراكز الوسط، يظهر نجم حلق الوادي بـ20 نقطة، ثم النادي الصفاقسي بـ19 نقطة، وشبيبة المنازه بـ18 نقطة.
وفي أسفل الترتيب، يأتي الملعب النابلي بـ17 نقطة، والنجم الرادسي بـ16 نقطة، فيما يتساوى النادي الرياضي بحمام سوسة واتحاد الأنصار بـ14 نقطة لكل منهما، في صراع واضح للهروب من المراكز الأخيرة وضمان البقاء في المرحلة الأولى.
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