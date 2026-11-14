التلفزة التونسية تحتفي بستينيتها بهاكاثون يوظّف التكنولوجيا في تثمين الأرشيف السمعي البصري وحفظ الذاكرة

انطلقت مساء اليوم السبت، بفضاء قطب الإبداع والفنون الرقمية "الفاضل بن عاشور" بالضاحية الشمالية في المرسى، فعاليات "هاكاثون" التلفزة التونسية، تحت شعار "من الذاكرة، إلى المستقبل"، لتتواصل على امتداد 24 ساعة إلى غاية صباح يوم غد، على أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم 16 نوفمبر 2026.وتنظم هذه المبادرة، مؤسسة التلفزة التونسية بالشراكة مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي التابع لوزارة الشؤون الثقافية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة أمام باعثي المشاريع والشباب لإبراز معارفهم وصقل مواهبهم وتوظيفها في تثمين الأرشيف والذاكرة التلفزية والعمل وإحيائهما من خلال إنتاج مضامين تواكب التحولات التكنولوجية والرقمية.وبينت المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تنظيم هذا الكاثون، يأتي بمناسبة الاحتفاء بالذكرى ستين لتأسيس التلفزة التونسية (1966-2026)، ويطمح إلى إنتاج مضامين ذات رؤى متجددة باستعمال التكنولوجيا الحديثة على غرار الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المختلط، بمشاركة 36 شابا من الجامعات التونسية والمؤسسات الناشئة، وذلك انطلاقا من الأرشيف السمعي البصري للتلفزة التونسية.وتم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات، تتولى كل منها استكمال مشروعها والاستعداد لتقديمه يوم 16 نوفمبر. وسيُتوج الهاكاثون باختيار ثلاث مجموعات فائزة، على أمل أن تفضي جميع المشاريع المشاركة إلى إنتاج مضامين إبداعية ذات جودة عالية، تُبرز قيمة الأرشيف التلفزيوني وأهمية المحافظة عليه وتثمينه.من جهته، أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بن نصير، أن التلفزة التونسية تطمح إلى مواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم، وذلك من خلال الانفتاح على الطلبة والمؤسسات الناشئة، القادرين على تقديم الإضافة المعرفية والتكنولوجية، مؤكدا أن المؤسسات الإعلامية في حاجة إلى رؤية شبابية جديدة وتصورات تساهم في تعزيز اشعاعها وظهورها في المشهد الإعلامي المتطور.وأضاف أن الأجيال الجديدة من المتلقين تتطلع إلى استهلاك مضامين إعلامية تعبّر عنها وتتماشى مع تطلعاتها، وهو ما تسعى التلفزة التونسية إلى تحقيقه، انطلاقا من إيمانها بأن التحدي لا يقتصر على جودة المضمون، بل يشمل أيضا إنتاج محتوى إعلامي جذاب يواكب تحولات العصر والتطورات التي يشهدها المجال الإعلامي. واعتبر أن الصحفي لم يعد وحده هو صانع المضامين، حيث برزت اختصاصات جديدة في الإعلام، من شأنها أن تزيد من جاذبية المضمون وتثمينه.وأكد أن قناة الوطنية 2 بصدد إعداد برنامج مخصص لهذا الهاكثون وسيشمل كل مراحل تنفيذه، وذلك بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس التلفزة التونسية.مريم