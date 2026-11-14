وزير الخارجية يلتقي في العاصمة أكرا، ثلة من أفراد الجالية التونسية بغانا

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم السبت، بثلة من أفراد الجالية التونسية المقيمة بغانا، بحضور سفير تونس المعتمد لدى غانا محسن العنتيت، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الغانية أكرا.وأكد الوزير بالمناسبة على العناية الفائقة التي يوليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لأبناء تونس في الخارج، وحرصه على الإحاطة بهم ومتابعة مشاغلهم وتذليل الصعوبات التي قد تعترضهم. وبيّن أن الوزارة تعمل جاهدة على مزيد تحسين الخدمات القنصلية وتطوير آليات التواصل معهم.كما كان اللقاء مناسبةً استحضر فيها الوزير العلاقات التاريخية التي تربط تونس بغانا وانخراطهما في معركة التحرير والاستقلال والتزامهما في بناء افريقيا ووحدتها. وأشار من ناحية أخرى إلى الدور المنوط بعهدة أبناء الجالية للإسهام في العناية بصورة تونس لدى بلد الاعتماد، وحثهم، كل من موقعه، على مؤازرة الجهود التنموية الوطنية وتوطيد علاقات التعاون القائمة مع غانا في شتى المجالات.وعبّر أفراد الجالية التونسية بغانا عن اعتزازهم بانتمائهم للوطن وتقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس متانة الصلة بين تونس وأبنائها في الخارج، مؤكدين استعدادهم لمواصلة الاضطلاع بدورهم كجسر للتواصل والتقارب بين البلدين الشقيقين.