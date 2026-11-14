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بلدية تونس: حجز وإتلاف 91 كلغ من الأسماك متعفنة وغير صالحة للاستهلاك بالسوق المركزية بالعاصمة

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 19:34 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أسفرت تدخلات مصلحة حفظ الصحة ببلدية تونس، اليوم السبت بـالسوق المركزية بالعاصمة، عن حجز وإتلاف 91 كلغ من الأسماك متعفنة وغير صالحة للاستهلاك، مع تحرير 6 مخالفات صحية في الغرض، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لبلدية تونس.


وكانت المصلحة ذاتها قد حجزت أمس الجمعة، بـالسوق المركزية بالعاصمة، 49 كلغ من الأسماك متعفنة وغير صالحة للاستهلاك.


حجز حمولة شاحنة من الفريب والعوارض

وفي إطار تدخلات بلدية تونس بـالمحلات المفتوحة للعموم واستغلال الأرصفة والطرقات وعدم احترام الشروط الصحية، أسفرت حملة مشتركة بمحيط السوق المركزية ونهج إسبانيا والأنهج المتفرعة عنه عن:


- حجز حمولة شاحنة من الفريب
- حجز حمولة شاحنة عوارض حديدية وخشبية
- تحرير 41 نقطة استغلال دون ترخيص أمام المحلات المفتوحة للعموم
- تحرير 10 مخالفات صحية لعدم احترام شروط حفظ الصحة

كما تم استدعاء المخالفين من قبل مصالح إسناد الرخص بالطريق العام لتسوية وضعياتهم القانونية.

تنسيق بين مختلف المصالح

وتمت الحملة بالتنسيق مع رئيس مركز الشرطة البلدية بباب بحر ورئيس مركز الأمن الوطني بفندق الغلة، وبحضور ممثلين عن معتمدية باب بحر ومتصرفة الدائرة مرجع النفوذ ومصلحة إسناد الرخص بالطريق العام بـبلدية تونس والمتفقدة الصحية وأعوان تراتيب حفظ الصحة.

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