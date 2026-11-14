بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة التاسعة

الترتيب



في ما يليمبارياتمن منافساتلـالتي دارت اليوم: الترجي الرياضي – النجم الساحلي:: النادي الأفريقي – بعث بني خيار:: سبورتينغ المكنين – نادي ساقية الزيت:: المنزه الرياضي – مكارم المهدية:: نادي كرة اليد بجمال – جمعية الحمامات:: الاتحاد التميمي – نسر طبلبة:| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|ويعتليصدارة الترتيب بـمن، بعد فوزه علىبنتيجةفي قمة الجولة، فيما يحتلالمركز الثاني بـ، ويأتيفي المركز الثالث بـبعد تعادله معبـ