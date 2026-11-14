بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة التاسعة
في ما يلي نتائج مباريات الجولة التاسعة من منافسات المرحلة الأولى لـبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:
- القاعة المتعددة الاختصاصات برادس: الترجي الرياضي – النجم الساحلي: 31 – 28
- قاعة القرجاني: النادي الأفريقي – بعث بني خيار: 26 – 26
- قاعة المكنين: سبورتينغ المكنين – نادي ساقية الزيت: 22 – 25
- قاعة الهادي خفشة: المنزه الرياضي – مكارم المهدية: 26 – 24
- قاعة جمال: نادي كرة اليد بجمال – جمعية الحمامات: 33 – 35
- قاعة منزل تميم: الاتحاد التميمي – نسر طبلبة: 30 – 31
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| الترجي الرياضي | 27 | 9 |
| النجم الساحلي | 23 | 9 |
| النادي الأفريقي | 22 | 9 |
| بعث بني خيار | 22 | 9 |
| نادي ساقية الزيت | 22 | 9 |
| سبورتينغ المكنين | 17 | 9 |
| جمعية الحمامات | 17 | 9 |
| نادي كرة اليد بجمال | 16 | 9 |
| مكارم المهدية | 15 | 9 |
| المنزه الرياضي | 13 | 9 |
| نسر طبلبة | 13 | 9 |
| الاتحاد التميمي | 9 | 9 |
ويعتلي الترجي الرياضي صدارة الترتيب بـ27 نقطة من 9 لقاءات، بعد فوزه على النجم الساحلي بنتيجة 31 – 28 في قمة الجولة، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الثاني بـ23 نقطة، ويأتي النادي الأفريقي في المركز الثالث بـ22 نقطة بعد تعادله مع بعث بني خيار بـ26 – 26.
- القاعة المتعددة الاختصاصات برادس: الترجي الرياضي – النجم الساحلي: 31 – 28
- قاعة القرجاني: النادي الأفريقي – بعث بني خيار: 26 – 26
- قاعة المكنين: سبورتينغ المكنين – نادي ساقية الزيت: 22 – 25
- قاعة الهادي خفشة: المنزه الرياضي – مكارم المهدية: 26 – 24
- قاعة جمال: نادي كرة اليد بجمال – جمعية الحمامات: 33 – 35
- قاعة منزل تميم: الاتحاد التميمي – نسر طبلبة: 30 – 31
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| الترجي الرياضي | 27 | 9 |
| النجم الساحلي | 23 | 9 |
| النادي الأفريقي | 22 | 9 |
| بعث بني خيار | 22 | 9 |
| نادي ساقية الزيت | 22 | 9 |
| سبورتينغ المكنين | 17 | 9 |
| جمعية الحمامات | 17 | 9 |
| نادي كرة اليد بجمال | 16 | 9 |
| مكارم المهدية | 15 | 9 |
| المنزه الرياضي | 13 | 9 |
| نسر طبلبة | 13 | 9 |
| الاتحاد التميمي | 9 | 9 |
ويعتلي الترجي الرياضي صدارة الترتيب بـ27 نقطة من 9 لقاءات، بعد فوزه على النجم الساحلي بنتيجة 31 – 28 في قمة الجولة، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الثاني بـ23 نقطة، ويأتي النادي الأفريقي في المركز الثالث بـ22 نقطة بعد تعادله مع بعث بني خيار بـ26 – 26.
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