تصفيات كأس أمم إفريقيا : المنتخب الأوغندي ينفرد بصدارة المجموعة بتعادله مع ضيفه البوتسواني 1 – 1
**تونس 14 نوفمبر 2026 (وات) – تعادل المنتخب الأوغندي مع ضيفه البوتسواني بنتيجة هدف لمثله، في اللقاء الذي دار اليوم السبت بـملعب هويما بأوغندا، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة لـتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.
وبادر المنتخب الأوغندي بـالتسجيل عبر جيمس بوقيري في الدقيقة 8، قبل أن يتمكن المنتخب البوتسواني من التعديل عبر لوزيكا راتشوكودو في الدقيقة 31.
الأوغندي ينفرد بالصدارة بـ5 نقاطوبهذه النتيجة، انفرد زملاء ترافيس موتيابا، لاعب النادي الصفاقسي، بـصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، متقدمين على المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط، والمنتخب البوتسواني صاحب المرتبة الثالثة بـ3 نقاط، في حين يتذيل المنتخب التونسي ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.
ترتيب المجموعة الثامنة| الفريق | ن |
|---|---:|
| أوغندا | 5 |
| ليبيا | 4 |
| بوتسوانا | 3 |
| تونس | 2 |
جدير بالاشارة إلى أن المنتخب الأوغندي متأهل آلياً إلى النهائيات القارية، باعتباره أحد أضلاع ثلاثي تنظيم المسابقة إلى جانب كينيا وتنزانيا.
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