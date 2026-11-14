تصفيات كأس أمم إفريقيا : المنتخب الأوغندي ينفرد بصدارة المجموعة بتعادله مع ضيفه البوتسواني 1 – 1

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الأوغندي ينفرد بالصدارة بـ5 نقاط





ترتيب المجموعة الثامنة



– تعادلمع ضيفهبنتيجة، في اللقاء الذي دار اليومبـ، لحسابمن منافساتلـوبادربـعبرفي الدقيقة، قبل أن يتمكنمنعبرفي الدقيقةوبهذه، انفرد زملاء، لاعب، بـبرصيد، متقدمين علىصاحببـ، وصاحببـ، في حينترتيببرصيد| الفريق | ن ||---|---:|جدير بالاشارة إلى أنإلى، باعتباره أحد أضلاعالمسابقة إلى جانب