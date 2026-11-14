تصفيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة: النتائج الكاملة لمباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2027 لفئة أقل من 23 سنة، التي جرت أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت:
الأربعاء 11 نوفمبر 2026- كينيا – كوت ديفوار: 2 – 1
- جنوب السودان – السنغال: 0 – 0
- زيمبابوي – مالي: 0 – 3
- إيسواتيني – الجزائر: 2 – 1
- رواندا – الكاميرون: 0 – 3
- بوتسوانا – غينيا: 0 – 1
- ليبيا – غانا: 1 – 0
- بوركينا فاسو – زامبيا: 1 – 0
الخميس 12 نوفمبر 2026- إثيوبيا – المغرب: 0 – 1
- أنغولا – الكونغو: 1 – 1
- تونس – الغابون: 2 – 1
الجمعة 13 نوفمبر 2026- جمهورية الكونغو الديمقراطية – نيجيريا: 2 – 0
السبت 14 نوفمبر 2026- مدغشقر – جنوب إفريقيا: 0 – 1
ملاحظة: تأهل منتخب النيجر إلى الدور الثالث والأخير عقب انسحاب منتخب غينيا الاستوائية، فيما تأهل المنتخب المصري مباشرة بصفته البلد المنظم.
الأربعاء 11 نوفمبر 2026- كينيا – كوت ديفوار: 2 – 1
- جنوب السودان – السنغال: 0 – 0
- زيمبابوي – مالي: 0 – 3
- إيسواتيني – الجزائر: 2 – 1
- رواندا – الكاميرون: 0 – 3
- بوتسوانا – غينيا: 0 – 1
- ليبيا – غانا: 1 – 0
- بوركينا فاسو – زامبيا: 1 – 0
الخميس 12 نوفمبر 2026- إثيوبيا – المغرب: 0 – 1
- أنغولا – الكونغو: 1 – 1
- تونس – الغابون: 2 – 1
الجمعة 13 نوفمبر 2026- جمهورية الكونغو الديمقراطية – نيجيريا: 2 – 0
السبت 14 نوفمبر 2026- مدغشقر – جنوب إفريقيا: 0 – 1
ملاحظة: تأهل منتخب النيجر إلى الدور الثالث والأخير عقب انسحاب منتخب غينيا الاستوائية، فيما تأهل المنتخب المصري مباشرة بصفته البلد المنظم.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339722