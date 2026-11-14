تصفيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة: النتائج الكاملة لمباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني

الأربعاء 11 نوفمبر 2026



الخميس 12 نوفمبر 2026



الجمعة 13 نوفمبر 2026



السبت 14 نوفمبر 2026



في ما يليلمبارياتمن تصفياتلفئة، التي جرت أيام: تأهل منتخبإلىعقبمنتخب، فيما تأهل المنتخبمباشرة بصفته