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كأس العالم للمبارزة بسلاح السابر بمصر: التونسي فارس الفرجاني يحرز الميدالية البرونزية

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 17:13 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أحرز التونسي فارس الفرجاني اليوم السبت الميدالية البرونزية ضمن منافسات كأس العالم للمبارزة بسلاح السابر، المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة.


وجاءت ميدالية الفرجاني، حامل فضية اولمبياد باريس 2024، عقب هزيمته في نصف نهائي المسابقة امام الروسي غرودين بافل.
وفي طريقه نحو الصعود على منصة التتويج، تجاوز الفرجاني التركي ييلديمير اينفير في نزال الدور 32 والروسي كوستيوكوف ايليا في نزال الدور السادس عشر.

واستأنف اللاعب التونسي نزالاته بالفوز في ثمن النهائي على الامريكي موريل ويليام، ثم في ربع النهائي على الكوري الجنوبي دو غيونغ دونغ، قبل ان تتوقف مسيرته عند محطة نصف النهائي.

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