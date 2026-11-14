أولمبياد الشباب داكار 2026: تونس تنهي مشاركتها في المركز 64 عالمياً والثامنة إفريقياً والسادسة عربياً

الصين تتصدر الترتيب



الترتيب العالمي (العشرة الأوائل)



الترتيب الإفريقي



الترتيب العربي



أنهت تونس مشاركتها فيالتي احتضنتهامنإلى، فيبرصيدوجاءتعن طريقفي منافسات، وفي منافساتلوزن، فيما تحققتبواسطةفيوشاركت تونس في هذه النسخة بـيضمتنافسوا فيمختلفاً.وكانمنفيلـالتي أحرزت| الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية ||---|---:|---:|---:|---:|| الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية ||---|---:|---:|---:|---:|| الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية ||---|---:|---:|---:|---:|