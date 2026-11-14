الاستثمارات الأجنبية في تونس تسجل زيادة بـ14,4 بالمائة موفى سبتمبر لتتجاوز 3 مليارات دينار (وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي)
بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في تونس 3014,2 مليون دينار في موفى سبتمبر 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 14,4 بالمائة مقارنة بـلفترة ذاتها من سنة 2025، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم السبت.
وأفادت الوكالة أن هذه الاستثمارات تطورت بنسبة 49,2 بالمائة مقارنة بـلأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، وبنسبة 62,7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
توزيع الاستثمارات حسب القطاعاتوتتوزع هذه الاستثمارات، التي بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة منها 2983,2 مليون دينار، أساساً بين:
- الصناعات المعملية التي استأثرت بنسبة 70,9 بالمائة
- قطاع الطاقة بنسبة 20,6 بالمائة
- الخدمات بنسبة 6,7 بالمائة
- الفلاحة بنسبة 1,8 بالمائة
710 عمليات استثمارية و11363 موطن شغلومكّنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، خلال الفترة ذاتها، من إنجاز 710 عمليات استثمارية بقيمة جملية بلغت 2368,3 مليون دينار، وأسفرت عن إحداث 11363 موطن شغل جديد.
فرنسا تتصدر المستثمرينوعلى المستوى الجغرافي، تصدرت فرنسا قائمة البلدان المستثمرة في تونس بقيمة 774,3 مليون دينار، أي ما يمثل 32,7 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، تليها ألمانيا بقيمة 386,1 مليون دينار، ثم إيطاليا بـ266,7 مليون دينار، والبرتغال بـ219,9 مليون دينار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ111,7 مليون دينار.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق المصدر ذاته، تطور نسق الاستثمارات الأجنبية في تونس، خاصة في قطاعات الصناعات المعملية والطاقة والخدمات ذات القيمة المضافة.
وأفادت الوكالة أن هذه الاستثمارات تطورت بنسبة 49,2 بالمائة مقارنة بـلأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، وبنسبة 62,7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
توزيع الاستثمارات حسب القطاعاتوتتوزع هذه الاستثمارات، التي بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة منها 2983,2 مليون دينار، أساساً بين:
- الصناعات المعملية التي استأثرت بنسبة 70,9 بالمائة
- قطاع الطاقة بنسبة 20,6 بالمائة
- الخدمات بنسبة 6,7 بالمائة
- الفلاحة بنسبة 1,8 بالمائة
710 عمليات استثمارية و11363 موطن شغلومكّنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، خلال الفترة ذاتها، من إنجاز 710 عمليات استثمارية بقيمة جملية بلغت 2368,3 مليون دينار، وأسفرت عن إحداث 11363 موطن شغل جديد.
فرنسا تتصدر المستثمرينوعلى المستوى الجغرافي، تصدرت فرنسا قائمة البلدان المستثمرة في تونس بقيمة 774,3 مليون دينار، أي ما يمثل 32,7 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، تليها ألمانيا بقيمة 386,1 مليون دينار، ثم إيطاليا بـ266,7 مليون دينار، والبرتغال بـ219,9 مليون دينار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ111,7 مليون دينار.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق المصدر ذاته، تطور نسق الاستثمارات الأجنبية في تونس، خاصة في قطاعات الصناعات المعملية والطاقة والخدمات ذات القيمة المضافة.
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