الاستثمارات الأجنبية في تونس تسجل زيادة بـ14,4 بالمائة موفى سبتمبر لتتجاوز 3 مليارات دينار (وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي)

توزيع الاستثمارات حسب القطاعات



710 عمليات استثمارية و11363 موطن شغل



فرنسا تتصدر المستثمرين



بلغت قيمةفي تونسفي موفى، مسجلة ارتفاعاً بنسبةمقارنة بـمن سنة، وفق معطيات نشرتهااليوم السبت.وأفادتأن هذهتطورت بنسبةمقارنة بـمن سنة، وبنسبةمقارنة بالفترة ذاتها من سنةوتتوزع هذه، التي بلغت قيمةمنها، أساساً بين:التي استأثرت بنسبةبنسبةبنسبةبنسبةومكّنتخارج، خلال الفترة ذاتها، من إنجازبقيمة جملية بلغت، وأسفرت عن إحداثوعلى المستوى الجغرافي، تصدرتقائمةفي تونس بقيمة، أي ما يمثلمن إجماليخارج، تليهابقيمة، ثمبـ، وبـ، وبـوتعكس هذه، وفقذاته، تطورفي تونس، خاصة في قطاعات