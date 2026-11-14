المنشور عدد 5 تحت الانتقاد



ضعف تطبيق قانون منع المناولة



تأخر تفعيل صندوق فقدان مواطن الشغل



تفاقم أزمة الصناديق الاجتماعية



نقص الأدوية وتأخر مستحقات الصيادلة



ضعف اعتمادات التمكين الاقتصادي



تأخر المنح المدرسية



انتقادات ضعف التواصل والشغورات



أثار نواب بـ، خلال مناقشة، جملة من، في مقدمتهامن، و، وتفاقم، إلى جانب تأخر تفعيلوصرفوطالب النواب خلال أشغالبين، المنعقدة اليوم السبت، والمخصصة لـمن مشروع، التي قُدّرت اعتماداتها بنحو، بزيادة تناهزمقارنة بـ، الوزارة بـوتحسينلفائدةواستأثرالصادر عنبجانب مهم من مداخلات النواب، الذين عبّروا عن رفضهم لما تضمنه منتتعلق بـأو، معتبرين أنها أدت إلىتعاني منولا تتمتع بـمنالتي تحتاج إليها.وتساءل نواب عن مدى وجاهةلمجرد أن أحد أبنائها أو بناتها حصل على، معتبرين أن هذا الإجراءعلى محاولتهاوالاعتماد على الذات.واعتبر متدخلون أنيفترض أن تكونلمساندة العائلة، لا وسيلة لـأو حرمانها من الدعم، مطالبين بـالتي وصفوها بـواعتمادوتشجع علىوأجمع عدد من النواب على ضرورة، معتبرين أنالمعتمد يتسم بـ، وأدى إلىمنفعلياً للمساعدة.ودعوا إلى منحهامشاً أكبر منعند دراسة، واعتمادتراعي خصوصية، إلى جانبواختصاركما طالبوا بعدمقبلللعائلات المعنية، تفادياً لـمنتحتاج إليها لتلبيةوفي ملف، تركّزت انتقادات النواب على مدى تطبيقالمتعلق بـ، إذ أشاروا إلىلأحكامه، ولا سيما في ما يتعلق بـالذين كانوا يعملون بـولفت متدخلون إلى أن عدداً منلم تقم بـلديها وفق مقتضيات، على خلاف ما سُجل في، كما أشاروا إلىتجنباً لـ، مطالبين الوزارة بـوالسهر علىبصرامة على جميعدون استثناء.وشدد النواب على ضرورة التصدي لـ، وتوسيعلتشملالتي لا تزال خارج، داعين إلى، ولا سيما فيما يتعلق بـوتساءل عدد من المتدخلين عن أسباباللازمة لـ، رغم توفرالمخصصة له منذ، معتبرين أن استمراريحرمالذين يفقدونمنكما أثاروا تأخر تفعيل، رغم توفر، مشيرين إلى أن أكثر منتعمل فيخارج، داعين إلى الإسراع بـلتمكينهن من الانتفاع بهذهواستأثربحيز مهم من النقاش، إذ أثار النوابالتي تواجهوتراكمتجاه، مطالبين الوزارة بتقديمبشأنالمزمع اتخاذها لإنقاذ هذهوشدد متدخلون على ضرورة إجراءوتنويع، في ظلالتي أثرت فيوتهدد، مشيرين إلى أن ارتفاع عددلم يواكبه تطور مماثل في عددفيوأرجع بعض النواب اختلالإلى عدة عوامل، من بينهاواتساعوالتحولات في، فضلاً عنومحدوديةوفي هذا السياق، اعتبر نواب أنلا يمكن اختزاله فيأو، باعتباره مساراً يتطلبتشارك فيه مختلف، وليس الاكتفاء بـ، على غراروأشاروا إلى أنلم تمنع تفاقم، سواء تجاهأو بقيةمعه، وهو ما عمّقالمرتبطة بـكما أثار النواب مسألةبين، مطالبين بإيجادتضمنوتكرّسبينهم.وشمل النقاش انعكاساتلـعلى، حيث أشار نواب إلى، ولا سيما، فضلاً عنالتي يواجههافي الحصول على هذهمنوانتقد متدخلون تعثروتأخر الوزارة فيتجاههم، محذرين منعلىوعلى حصولهم علىوفيما يتعلق بـ، أثار النوابالمخصصة لـ، معتبرين أنها لا تتناسب مع اتساعوتساءل بعضهم عن سبب تخصيصلـ، في ظل تزايد، داعين إلىالمرصودة لهذهكما تطرق النواب إلى ملف، مطالبين بـالمخصصة لهم و، إلى جانب توضيح أسبابونبّه متدخلون إلىالمتاحة لهم، داعين إلىللوزارة وعلى دفعات لـالمعطلين عن العمل.وأثار عدد من النوابالمخصصة لأبناء، معبرين عن استيائهم من عدم صرفمنإلا معالماضي، فضلاً عن استمرار تأخر صرفواعتبروا أنيحول دون انتفاعبها في الفترة التي تكون فيهاإليها أكبر، مطالبين بـوعلى مستوى، انتقد بعض النوابمع، معتبرين أنبينضروري لـوأعربوا عن استيائهم من اقتصار تواصلمععلى مناسبةفي نهاية كل سنة، داعين إلى تعزيزمعكما أثاروا تعثربالوزارة، مشيرين إلى أنالمسجلة تسببت في، خصوصاً فيما يتعلق بـوانتقد متدخلونمقارنة بـالموكولة إليها، فضلاً عنالمبرمجة لسنةرغمفي، ولا سيما في اختصاصي