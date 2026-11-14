"مسؤولية إنفاذ القانون"



"تجفيف مصادر التوزيع"



خلفية الواقعة



انتقدتبشدة، أمسالصادر مؤخراً عن، والذي يحذّر من تداولمن دواء، والذي لا يعدّ، حسب رأيها، سوى، عوضاً عن الدعوة إلىومحاسبةعنوفيلها، أعربتعن أسفها لعدم تأكيدبشكل واضح أنهيلصرف. وشددتعلى أنتمثل، بما يضمن، و، ووذكّرتبأن دواء) يندرج ضمن فئة ما يُسمى بـ، التي تستوردها حصراً، وهي مخصصة فقط لـوقدّرتأنه كان حرياً بـ، بمجرد علمها بوجود، أن تتحمّل، مطالبة بـكما تساءلتعن دورفيغيرهم منالذين قد يستخدمون هذاوتؤكدقائلة:وللتذكير، في، نبّهتالعاملين في مجالإلىمن دواء) علىوأكدت شركة، أنها، التي يحتويالخاص بها على