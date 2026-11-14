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مرض السّكري من النوع (2) هو الأكثر انتشارا في تونس بنسبة 90 بالمائة من حالات الإصابة بالمرض

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 13:39 قراءة: 2 د, 31 ث
      
وات - حوار نعيمة خليصة - أكّدت الأستاذة في أمراض الغدد الصمّاء والسّكري بمستشفى الرابطة، الدكتورة فاطمة شاكر، أنّ السّكري من النوع (2) يُعدّ الأكثر انتشارا في تونس مقارنة بالنوع (1)، إذ يمثل تقريبا 90 بالمائة من الحالات المرضية، محذّرة من الاستهانة بخطورته باعتباره من الأمراض الصامتة التي قد تتطور دون التفطّن إليها.


وأوضحت فاطمة شاكر، خلال استضافتها في برنامج "صحتك أغلى"، باستوديو وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسّكري الموافق لـ 14 نوفمبر من كل سنة، أن آخر دراسة أجرتها الجمعية التونسية للدراسات والبحوث حول تصلب الشرايين، سنة 2019، أظهرت أن 23 بالمائة من التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و70 سنة مصابون بالسّكري من النوع (2)، وأنّ 6 بالمائة من مجموع المشاركين في الدراسة كانوا مصابين بالمرض دون أن يكونوا على علم بذلك.


وبيّنت أنّ السّكري من النوع (1) يختلف عن النوع (2) من حيث الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة به وطبيعة ظهور الأعراض، مضيفة قولها "النوع (1) يصيب الصغار أكثر ولكنه يهدد الكبار كما أن النوع (2) يصيب الكبار ولكنه يهدد الأطفال والمراهقين أيضا".


وأوضحت السكري النوع (1) يمكن أن يصيب الرضع منذ الأشهر الأولى من العمر، والأطفال والمراهقين، نتيجة عدم قدرة أجسامهم على إنتاج الأنسولين: الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يستوجب علاجهم بحقن الأنسولين، كما يهدد الكبار. ومن أعراض هذا النوع، الإحساس بالعطش الشديد والإرهاق والضعف وكثرة التبول، حسب شاكر التي دعت إلى ضرورة مراجعة الطبيب فور ظهور هذه العلامات لتفادي المضاعفات المحتملة.

أما السّكري من النوع (2)، فيصيب حسب فاطمة شاكر، أساسا، الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سن الأربعين، خاصة ممن لديهم عوامل اختطار، على غرار الوزن الزائد والسمنة المفرطة والعوامل الوراثية، فضلا عن الأشخاص الذين كانت أمهاتهم مصابات بالسّكري خلال فترة الحمل، أو الذين يخضعون لمتابعة طبية بسبب ارتفاع ضغط الدم أو الدهون في الدم، وقد يظهر لدى الأطفال والمراهقين خاصة ممن يعانون من الوزن الزائد.

ولفتت إلى أن أعراض السّكري تبدأ في الظهور عندما تتجاوز نسبة السّكر في الدم 1.8 أو 2 غرام، مفسّرة أن النقص المفاجئ في الأنسولين يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم مما يسمح بالتفطن إلى الإصابة في وقت مبكر، خلافا للسّكري من النوع (2) الذي يتطور تدريجيّا وقد تمر سنوات قبل اكتشافه.


تغيّر نمط الحياة والعادات الغذائية من أبرز عوامل انتشار السكري

أرجعت الدكتورة فاطمة شاكر انتشار مرض السّكري في تونس إلى التحولات الجذرية التي طرأت على نمط حياة التونسيين وعاداتهم الغذائية، وخاصة الإقبال المتزايد على استهلاك المواد الغذائية المصنّعة والمعلّبة والغنية بالسكريات، إلى جانب الإفراط في تناول الخبز الأبيض مقابل تراجع الاعتماد على نظام غذائي صحي ومتوازن.

وقالت إنّ العادات الغذائية السليمة تقوم على التنويع في استهلاك الحليب ومشتقاته والحبوب والخضر والغلال، مع الحرص على احترام التوازن الغذائي والتقليل قدر الإمكان من السكريات وفقا لمبادئ الهرم المتوسطي.

كما نبّهت إلى أن تراكم الدهون على مستوى البطن، أو ما يُعرف بالسمنة الوسطية، يُعدّ من العوامل التي تساهم في ارتفاع خطر الإصابة بالسكري، خاصة في ظل غياب النشاط البدني.

ودعت في هذا السياق، الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض لا سيما من لديهم العامل الوراثي أو يعانون من الوزن الزائد، إلى اعتماد نظام غذائي متوازن والمواظبة على النشاط البدني والحركة للحد من مخاطر الإصابة بالسكري.

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