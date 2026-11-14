مختصة في أمراض الغدد: يمكن تقليص ظهور السكري بنسبة 40 بالمائة في مرحلة ماقبل السكّري باتباع نمط حياة سليم

يمكن الحد من ظهور داء السكري بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة في حال اتباع حمية غذائية سليمة وممارسة النشاط البدني في مرحلة ما قبل السكري ومن علاماتها بداية ارتفاع نسبة السكر في الدم واضطراب في منسوبه، وفق ما أفادت به الأستاذة في أمراض الغدد الصمّاء والسكري بمستشفى الرابطة ورئيسة الرابطة التونسية لمكافحة السكري، فاطمة شاكر، اليوم السبت، على هامش مشاركتها في اليوم المفتوح للتثقيف الصحي وتقصّي السكري.وأضافت، في تصريح أدلت به لـ " وات" ، على هامش هذه التظاهرة الملتئمة، بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، تحت شعار "الوقاية والرعاية المبكرة تحميك من السكري ومضاعفاته"، ببادرة من الادارة الجهوية للصحة، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للسكري الموافق لـ14 نوفمبر من كل سنة، أن مرحلة ماقبل السكري تظهر فيها علامات الاختطار المذكورة على الشخص المهدد بالسكري بنسبة تتراوح بين 40 الى 50 بالمائة.وأكّدت في المقابل أن ممارسة نشاط بدني يومي متوسط المجهود والتوقيت (بين نصف ساعة الى 40 دق) واتباع حمية غذائية سليمة خالية من الأكلات السريعة والاغذية المصنعة عالية الدهون والسكريات، يمكن أن تقلّص من ظهور داء السكري لدى الفئة المذكورة بنسبة تتراوح بين 30 و 40 بالمائة أو تؤخره.وأشارت الى أن مستويات السكّري الطبيعية في جسم الانسان يجب أن تكون أقلّ من 1 غ/ل عند قياس نسبة السكر في الدم بعد اتمام صيام 8 ساعات على الأقل و بين 1 و 1.25 غ/ل في مرحلة ما قبل السكري و1.26غ/ل فأكثر عند الإصابة بالسكري.ولفتت إلى أن السكري صنف 2 هو الأكثر انتشارا في العالم ولاسيما في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، وينتشر في تونس بصفة ملحوظة بسبب العادات الغذائية غير السّليمة وقلة الحركة، ما يتسبب، حسب قولها، في مقاومة الأنسولين بسبب دهون البطن والخصر ويحدّ من نجاح الحميات الغذائية، مشيرة إلى أنّه يجب أولا حرق السكر في الخلايا حتى يتم تفادي مقاومة الانسولين.ولاقت هذه التظاهرة الصحية الملتئمة بمشاركة عدد من الجمعيات العلمية، والتي تضمنت عيادات طبية وتثقيف صحي وتقصي لداء السكرى وارتفاع ضغط الدم، يؤمنها أكثر من 12 اطارا طبيا في اختصاصات الطب عام والتغذية، إقبالا واسعا من المواطنين.وذكر الطبيب بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، قيس قزمير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للنباء، أنه في حال تسجيل ارتفاع لنسب السكر في الدم لدى أحد المواطنين المستفيدين بعمليات التقصي خلال هذا اليوم المفتوح، يتمّ توجيهه إلى أحد الهياكل الصحية العمومية للتكفل به، مؤكدا على ضرورة الكشف المبكر بداية من سن 35 سنة مرتين في السنة على الأقل وفي حال وجود عوامل الاختطار كالسمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم يجب التقصي قبل هذه السن.وأشار الى ان آخر الاحصائيات للمسح الوطني في سنة 2016 تبيّن أن 15.8 بالمائة من الأشخاص ممن يتجاوز سنهم 15 سنة مصابون بداء السكري، نصفهم يجهلون هذه الإصابة.وأتى في حديثه لـ "وات" على صعوبة تشخيص داء السكري دون قياس مستويات السكري في الدم، الذي يعد من الأمراض الصامتة، حيث لا توجد له أعراض تحذيرية غير اضطراب مستويات السكر في الدم، محذرا من مخلفاته على القلب وانسداد الشرايين والجلطات القلبية وتقرحات الرجلين التي يمكن ان تتسبب في بتر القدمين.