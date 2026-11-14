تونس - إيطاليا: إطلاق ماجستير متخصص في العلوم والتكنولوجيا والتجديد المستدام من أجل الانتقال الايكولوجي

تم مؤخرًا إطلاق ماجستير متخصص في العلوم والتكنولوجيا والتجديد المستدام من أجل الانتقال الايكولوجي، موجه إلى الأساتذة الباحثين والباحثين التونسيين الشباب من الجامعات ومراكز البحوث والاقطاب التكنولوجية والهياكل العمومية التونسية.ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار مشروع «الشراكات الإقليمية من أجل الانتقالالبيئي في تونس» (ParTTec)، الذي تموله الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، وفقًا لما أشار إليه مركز تونس الدولي لتكنولوجيات البيئة.وتتولى إدارة البرنامج جامعة «البوليتكنيك في ميلانو» الإيطالية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، الشريك التونسي في المشروع.ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات الأكاديمية والعلمية لمواجهة تحديات الانتقال الايكولوجي البيئي، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتجديد والإدارة المستدامة للموارد البيئية.وسيتم تأمين برنامج تدريبي لفائدة 30 مترشحا باللغة الإنجليزية (المستوى B2) وفقًا لنموذج هجين يجمع بين الدروس الحضورية في تونس وميلانو والجلسات عن بُعد.ويتمحور برنامج التكوين حول ثلاثة أهداف محددة، يتمثل أوّلها في تعزيز المعرفة من خلال تعميق فهم التّحديات العالميّة الكبرى المتعلقة بالتنمية المستدامة وتحليل آثارها وتجلياتها في السياق التونسي.ويتمثل الهدف الثّاني في إتقان الأدوات المنهجية الملائمة من خلال تزويد المشاركين بالأدوات المناسبة لإجراء أنشطة البحث والتدريب، فضلاً عن نقل المعارف المكتسبة إلى مؤسساتهم وجامعاتهم الأصلية.ويهمّ الهدف الثالث تعزيز الكفاءات الفنية، وذلك من خلال تعزيز القدرات الفنية للمشاركين في استخدام أدوات التحليل والنمذجة المتاحة مجانًا، والمطبّقة في الإدارة المتكاملة للموارد البيئية.وقد حُدّد يوم 30 نوفمبر 2026 كموعد نهائي لتقديم طلبات الالتحاق بهذه الدورة التدريبية.وتتوفر المعلومات المتعلقة بالبرنامج وشروط والتقديم على الموقع الإلكتروني التالي:https://www.masterparttec.polimi.it/ومشروع «الشراكات الإقليمية من أجل الانتقال الايكولوجي في تونس» (ParTTec) هو مبادرة للتعاون التونسي الإيطالي تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للانتقال البيئي من خلال حلول عملية ومجدّدة.