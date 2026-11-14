البرلمان: انطلاق مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027 المقدّرة بنحو 4227 مليون دينار

توزيع النفقات



خمسة برامج



تنقيح مجلة الشغل وتنظيم العمل عن بعد



العمل عبر المنصات الإلكترونية



إصلاح شامل لمنظومة الضمان الاجتماعي



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