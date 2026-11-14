أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 07 إلى 14 نوفمبر 2026 )

07 نوفمبر





08 نوفمبر



09 نوفمبر



10 نوفمبر



11 نوفمبر



12 نوفمبر



13 نوفمبر



في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 07 إلى 14 نوفمبر 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:- تنظيم أنشطة تكوينية وزيارات ميدانية ضمن حلقة تكوينية لمعهد القيادة الإدارية بعنوان سنة 2026 في مجال "التصرف الإداري الحديث".- رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدي زيارة إلى ولاية سليانة بمناسبة العيد الوطني للشجرة، حيث تحول إلى منطقة "عين النشم" التابعة لعمادة عين بوسعدية من معتمدية برقو، وأشرف على غراسة عدد من الأشجار واستمع الى مشاغل المتساكنين.- مسؤولو وكالات أنباء روسيا والكونغو والغابون يؤكدون حرصهم على تعزيز التعاون الإعلامي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، من خلال إرساء برامج ومشاريع مشتركة وتكثيف تبادل الأخبار والمواد الصحفية والخبرات، فضلا عن تطوير التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكوين.- معرض توثيقي بالدّوائر الإبتدائيّة الجهويّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة بقابس وسوسة.- بلدية تونس تدعو إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة الفاعلة في التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لفضلات البناء والانقاض.- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشارك في أشغال ندوة دولية حول موضوع "السياق العام للمخاطر الانتخابية على المستوى القاري"، نظّمها المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.- رئيس مجلس نواب الشعب يشارك في إحياء عيد الشجرة بولاية بن عروس.- انطلاق الجلسات العامة المشتركة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027.- رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، تقدم بيان الحكومة أمام الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لعرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، مستعرضة الملامح الكبرى للسياسة الحكومية خلال السنة المقبلة، في إطار مواصلة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، و"تكريس مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي".- رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ، تؤكد أن الحكومة ستعمل على تكريس ثورة إدارية شاملة ومواصلة مسار إرساء إدارة عمومية أكثر نجاعة، وذلك في إطار عرضها البيان الحكومي لمشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027.- رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ، يؤكد في مفتتح الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم ،حرص البرلمان المتواصل على تركيز دعائم الدولة الاجتماعية، وعلى المساهمة الجادة في كلّ تمشٍ استشرافي من أجل المصلحة العليا للبلاد والمرور إلى الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية.- رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، يؤكد ضرورة أن تعكس ميزانية الدولة لسنة 2027 الأولويات التي ضبطها مخطط التنمية 2026-2030، وأن توجه اعتماداتها نحو المشاريع والبرامج التي تستجيب لتطلعات المواطنين.- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تنشر نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مسراطة التابعة للمجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة.- فضاء المواطن بوزارة الداخلية يتسلم علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال بالمصالح العموميّة.- إيقاف مدرب رياضي وعنصرين آخرين في قضية ترويج مخدرات مرتبطة بمحيط أحد النوادى.-خلال مناقشة مشروع ميزانية 2027 ،عدد من النواب يطالبون بتسريع الصلح الجزائي وتركيز المحكمة الدستورية ودعم المؤسستين الأمنية والعسكرية.- مفتي الجمهورية التونسية، الشيخ هشام بن محمود، يعلنأن يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 هو مفتتح شهر جمادى الثانية 1448هـ، وذلك عملاً بالرؤية واستئناساً بالحساب.- وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، يؤكد ضرورة إرساء منوال وطني متكامل لتنمية القدرات البشرية، يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية ويدعم إسهام الكفاءات الوطنية في رفع التحديات ومواجهة الأزمات ويعزز قيم الانتماء الوطني ومقومات الصمود والأمن الشامل.- وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، يدعو إلى إرساء آليات مؤسساتية واضحة لتعبئة الكفاءات والخبرات الوطنية وتوجيهها نحو معالجة الإشكاليات الكبرى التي تواجه البلاد، بما يحولها من رصيد معرفي متفرق إلى قوة وطنية منظمة قادرة على دعم القرار العمومي وابتكار الحلول والمساهمة في مواجهة الأزمات.- مداخلات النواب ترتكز خلال مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027 على إصلاح المؤسسات العمومية وتحديث الإدارة .- صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 109 بتاريخ 10 نوفمبر 2026، أمر دعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي بوبكر1 بمعتمدية سيدي بوبكر من ولاية قفصة للتصويت يوم الأحد 17 جانفي 2027 على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بسيدي بوبكر.- حكومة مملكة هولندا تقدم لتونس هبة للمساهمة في تمويل برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي بمبلغ قدره 60.920.000,00 يورو.- سلطت المجلة الاخبارية الصربية "كورد" في عددها الصادر في شهر نوفمبر الجاري الضوء على مختلف مقومات تونس وامكاناتها السياحية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.-المرصد الوطني لسلامة المرور ينظم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، ورشة عمل وطنية لدعم تنفيذ أنشطة الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025 /2034.- ملفات مكافحة انتشار المخدرات وتسوية الوضعية المهنية للعمد وتعزيز ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، إلى جانب تحسين التواصل الحكومي مع المواطنين، من أبرز محاور مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027.- وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، يؤكد انفتاح الحكومة على المقترحات البناءة التي من شأنها الإسهام في تطوير السياسات والتدخلات العمومية والارتقاء بنجاعة تنفيذها .- ميزانية المهمة الخاصة برئاسة الجمهورية تقدر بـ248،576 مليون دينار ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027.- خلال مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية عدد نواب يطالبون بتحديث الإدارة وتعزيز الأمن السيبرني ودفع إرساء التنمية في الجهات.- وزيرة العدل ليلى جفال، تشارك في أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تحتضنها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.- لدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تصدر أحكاما بالسجن مدة 8 أعوام في حق مديرين عامين سابقين لشركة الكرامة القابضة و بسجن متهم ثالث مدة 3 أعوام.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يلتقي سفير دولة الكويت لدى تونس منصور خالد العمر، الذي أدّى زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.- محمد علي النفطي يلتقي "ماريس حبيب" بمناسبة تعيينها على رأس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس.- المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالمصالح المشتركة، مراد الحلومي يوضح أن مهمة رئاسة الجمهورية، استأثرت ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ب248،576 مليون دينار، بنسبة تطور عامة بلغت8.22 بالمائة مقارنة بسنة 2026.- سفارة الجمهورية التونسية بجاكرتا، تعلن عن استخراج أول جواز سفر مقروء آليا وتسليمه إلى صاحبه، وذلك بعد أن أمن وفد من وزارة الداخلية تركيز وحدة لإنتاج هذه الجوازات بالقسم القنصلي.- تونس تحتضن أشغال اللجنة المشتركة التحضيرية للإعداد للدورة 23 للجنة العليا التونسية الليبي.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يلتقي أشرف التايب رئيس الوفد الليبي المشارك في أشغال اللجنة المشتركة التونسية الليبية على مستوى كبار المسؤولين.- جلسة عمل ببلدية تونس لمتابعة عدد من الملفات الادارية والمالية والبت في المسائل المتعلقة بتسيير المرفق العمومي.- المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يسند شهادة علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال إلى المحكمة الإدارية.- الانتهاء من مناقشة مهمة رئاسة الحكومة ومهمة وزارة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان والشروع في مناقشة مهمة وزارة الداخلية .- وزارة الشّؤون الدّينيّة تعلن تأجيل صدور القائمات النهائية للمترشحين المقبولين لأداء مناسك الحجّ لموسم 1448 هــ/ 2027م إلى تاريخ لاحق .- الإعلان عن تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بالأوساط الشبابية تنشط بين ولايتي سوسة والقيروان من قبل وحدات الأمن الوطني بسوسة المدينة وأخرى دولية عابرة للحدود تنشط في مجال تهريب المخدرات، والإطاحة بثلاثة من عناصرها الرئيسية من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بتونس.- المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس تؤكّد على الشراكة القائمة بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة، على امتداد سبعين عاما وتعرب عن تطلعها إلى مواصلة هذا التعاون.- المرصد الوطني لسلامة المرور يعلن على تطوير منظومة رقمية لمعاينة حوادث المرور.- وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد أن ميزانية الوزارة تعدّ استثمارا في أمن تونس وسيادتها واستقرارها وقدرة الدولة على حماية شعبها وأرضها وضمان استقلالية قرارها الوطني.- بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام تونس إلى منظمة الأمم المتحدة ،تونس تؤكّد تمسّكها بمبادئ ميثاق المنظمة، ولاسيما احترام سيادة الدول ومساواتها والالتزام بالقانون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.- وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية يشارك في أشغال الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد بالعاصمة الغانية أكرا يوم 13 نوفمبر 2026.- الانتهاء من مناقشة مهمة ميزانية وزارة الداخلية والوزير يؤكّد على اتسام الوضع الأمني العام في تونس بالاستقرار ويشدد على ضرورة مواصلة اليقظة وتطوير القدرات العملياتية واللوجستية لمختلف الأسلاك الأمنية.- وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يقوم بزيارة إلى مقرّ الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) وذلك في إطار مشاركته في الدّورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.- وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يلتقي بسفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبد الله السناني ، وتناول اللقاء مسالة الارتقاء بمستوى التعاون العسكري المشترك والبحث عن الآليات الكفيلة بتوسيع مجالاته.- انعقاد الدورة السادسة للمشاورات السياسية التونسية البولونية، بالعاصمة فرصوفيا .- التوقيع على محضر اتفاق لتكوين دفعة من الدبلوماسيين الليبيين الشبان في اللغة الفرنسية المُطبّقة في العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية بمقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس.- كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية ، محمد بن عياد يلتقي سفير اليابان بتونس سايتو جون لبحث أبرز الاستحقاقات الثنائية المرتقبة، وفي مقدمتها المنتدى الاقتصادي التونسي الياباني المزمع تنظيمه بتونس يومي 21 و22 ديسمبر 2026.- جلسة عمل تنسيقية في مقر ولاية تونس للاستعداد لتنظيم الدورة 27 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية التي تنطلق فعالياتها من 21 إلى 28 نوفمبر الجاري.- وزير الشؤون الخارجية يؤكّد خلال أشغال الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التزام تونس بدعم مسار الإصلاح الهيكلي والمالي والمؤسساتي للاتحاد الإفريقي، في إطار عضويتها للجنة الرئاسية المكلّفة بالإشراف على الإصلاح المؤسساتي للمنظمة.- وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، يجري محادثة ثنائية مع نظيره الغاني"صامويل أوكودزيتو أبلاكوا"، تناولت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين منذ سنة 1957 والتعاون القائم بينهما وسبل تطويره.