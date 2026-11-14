صفاقس: يوم علمي تحت عنوان "الاسم الدولي المشترك للأدوية في الممارسة الطبية والصيدلية"

تنظم الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، بالتعاون مع المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بصفاقس، وسيدي بوزيد والقصرين ،وكلية الطب بصفاقس، السبت يوما علميا تحت عنوان "الاسم الدولي المشترك للأدوية في الممارسة الطبية والصيدلية"ويندرج هذا اليوم التكويني في اطار تطوير الخدمات الصحية ،والارتقاء بجودة التكفل العلاجي بالمرضى، واستعمال الاسم العلمي الموحد في الوصفات الطبية كما يجمع هذا اللقاء عددا من الأطباء ،والصيادلة ،وأطباء الأسنان،وعديد الهيئات ، والعمادات ،ومهنيي الصناعة الصيدلية .ويتضمن برنامج اليوم التكويني بالخصوص،مداخلات علمية حول الجوانب العلمية والتطبيقية للتسمية الدولية المشتركة، ودورها في تحسين جودة التكفل الصحي، وأهميتها في العمل الطبي والصيدلييشار الى ان التسمية الدولية المشتركة هي الاسم العلمي الموحد الذي تمنحه منظمة الصحة العالمية لكل مادة فعالة في الدواء، بعيدا عن الأسماء التجارية المتعددة،وهي لغة علمية مشتركة تسعى الى تكريس ثقافة موحدة في وصف الادوية للحد من مخاطر الأخطاء في الوصفة الطبية.