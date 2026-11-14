Babnet   Latest update 16:51 Tunis

صفاقس: يوم علمي تحت عنوان "الاسم الدولي المشترك للأدوية في الممارسة الطبية والصيدلية"

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af8394d9459f4.17321905_nhepljgqfmoki.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 16:03 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تنظم الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، بالتعاون مع المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بصفاقس، وسيدي بوزيد والقصرين ،وكلية الطب بصفاقس، السبت يوما علميا تحت عنوان "الاسم الدولي المشترك للأدوية في الممارسة الطبية والصيدلية"
ويندرج هذا اليوم التكويني في اطار تطوير الخدمات الصحية ،والارتقاء بجودة التكفل العلاجي بالمرضى، واستعمال الاسم العلمي الموحد في الوصفات الطبية كما يجمع هذا اللقاء عددا من الأطباء ،والصيادلة ،وأطباء الأسنان،وعديد الهيئات ، والعمادات ،ومهنيي الصناعة الصيدلية .


ويتضمن برنامج اليوم التكويني بالخصوص،مداخلات علمية حول الجوانب العلمية والتطبيقية للتسمية الدولية المشتركة، ودورها في تحسين جودة التكفل الصحي، وأهميتها في العمل الطبي والصيدلي

يشار الى ان التسمية الدولية المشتركة هي الاسم العلمي الموحد الذي تمنحه منظمة الصحة العالمية لكل مادة فعالة في الدواء، بعيدا عن الأسماء التجارية المتعددة،وهي لغة علمية مشتركة تسعى الى تكريس ثقافة موحدة في وصف الادوية للحد من مخاطر الأخطاء في الوصفة الطبية.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339705

babnet

كل الأخبار...

16:51 - بطولة الرابطة الثانية: النتائج والترتيب
16:44 - أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 07 إلى 14 نوفمبر 2026 )
16:30 - أولمبياد الشباب داكار 2026: تونس تنهي مشاركتها في المركز 64 عالمياً والثامنة إفريقياً والسادسة عربياً
16:25 - الاستثمارات الأجنبية في تونس تسجل زيادة بـ14,4 بالمائة موفى سبتمبر لتتجاوز 3 مليارات دينار (وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي)
16:03 - صفاقس: يوم علمي تحت عنوان "الاسم الدولي المشترك للأدوية في الممارسة الطبية والصيدلية"
15:46 - ولاية زغوان :مشاريع بكلفة تقديرية تناهز 1659 مليون دينار ضمن مخطط التنمية المجالية للفترة 2026-2030
15:11 - فريق فني مشترك ينطلق الأسبوع المقبل في معاينة ستة جسور على قنال مجردة تمهيداً لصيانتها
14:53 - مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027: نواب ينتقدون سحب منح وبطاقات علاج من عائلات فقيرة
14:50 - "Dysport" المزور: نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تدعو إلى التطبيق الصارم للقانون وتُدين مجرّد دعوة وكالة الدواء إلى اليقظة
14:41 - ولاية سوسة: افتتاح أشغال المنتدى الجهوي للفرصة الجديدة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 نوفمبر 2026 | 4 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:13
14:51
12:11
06:56
05:27
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
26°-16
24°-14
26°-13
26°-13
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab