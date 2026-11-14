ولاية سوسة: افتتاح أشغال المنتدى الجهوي للفرصة الجديدة

افتتحت أمس الجمعة بالمركب الثقافي بسوسة، أشغال المنتدى الجهوي للفرصة الجديدة الهادف إلى التعريف بآليات مرافقة الشباب ،ودعم قدراتهم وتيسير إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعيةوتضمّن برنامج المنتدى تقديم عدد من الورشات والأنشطة التطبيقية حول التعريف بمراكز التكوين والتسجيل، وتعلّم مهارات جديدة تساعد الشباب على الاندماج في الحياة المهنية،وتمويل المشاريع، والتعريف بخدمات إعادة التأهيل والتكوين الموجهة للشباب المنقطعين عن الدراسة، فضلاً عن تقديم مختلف الخدمات ،والآليات المتاحة في إطار المنظومةولدى افتتاحه لأشغال المنتدى ،أبرز والي سوسة ،سفيان التنفوري أهمية هذه المنتديات في التعريف بالآليات الجديدة الموجّهة لدعم الشباب، ومن بينها المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة، التي تشرف عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني بالشراكة مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنميةوأوضح أن هذه المنظومة تندرج في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة من خلال وضع آليات متجددة لتحسين قابلية التشغيل ،وتعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، والمنقطعين عن الدراسة والتكوين المهني، ممن لا يمتلكون مؤهلات أو كفاءات مهنيةوأضاف أن هذه الالية تسعى الى مرافقتهم وإعدادهم لإعادة الاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومساعدتهم على بناء مساراتهم المهنية، سواء بالالتحاق بمراكز التكوين، أو الانتفاع بعقود عمل في القطاع الخاص، أو بعث مشاريع خاصةكما أشار الوالي إلى أنه تم اختيار ولايتي سوسة والقيروان ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يستهدف الانتفاع بخدماته 1000 شابا وشابة، على أن يتم تعميمه تدريجياً على بقية ولايات الجمهوريةوفي سياق متصل، استعرض الوالي النتائج المسجلة منذ انطلاق المنظومة في شهر جويلية 2024، حيث بلغ عدد الشباب المسجلين بولاية سوسة 582 شاباً وشابة، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تمت متابعة وضعياتهم ضمن المنظومة ،ويوجدون في وضعية إيجابية 88.3بالمائة