الأحد غلق الطريق الحزاميّة المُحاذية لسبخة السّيجومي بمُناسبة سباق "ماراطون الأرض"

قررت وزارة الداخلية، غلق الطريق الحزاميّة المُحاذية لسبخة السّيجومي في جُزئها المُمتدّ بين مُحوّل الشعاعيّة اكس مُحوّل السّريعة الغربيّة (مُحوّل التيليكوم) إلى غاية مُفترق المغيرة غدا الأحد ، وذلك بمناسبة تنظيم الدّورة الثانية لسباق ماراطون "الأرض"وقالت الوزارة ، في بلاغ أصدرته اليوم، " إنه سيتم غلق الطريق بداية من السّاعة السابعة صباحا إلى غاية نهاية السّباقات" ، مشيرة الى أنه يمكن لقاصدي جهة المغيرة وفوشانة من وإلى الضاحية الغربيّة المُرُور عبر مُفترق الوكالة الفنية للفحص الفني ثمّ مُفترق المونوبري اتجاه الطريق الجهويّة رقم 39 للوُصُول إلى مقاصدهم.ودعت مُستعملي الطريق إلى احترام قانون الطرقات وإشارات الأعوان، معولة على حُسن تفهّمهم ضمانا لسلامة الجميع.