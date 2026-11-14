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فريق فني مشترك ينطلق الأسبوع المقبل في معاينة ستة جسور على قنال مجردة تمهيداً لصيانتها

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 15:11 قراءة: 0 د, 55 ث
      
ينطلق فريق فني مشترك، بداية من الأسبوع المقبل، في معاينة ستة جسور مقامة على قنال مجردة كـمرحلة أولى، وذلك ضمن برنامج لصيانة وتهيئة حوالي 50 منشأة، مع الشروع في إجراءات الاستعانة بمكاتب دراسات مختصة لإجراء التقييمات والاختبارات الفنية اللازمة وتحديد التدخلات ذات الأولوية.


وتم الاتفاق على هذا الإجراء، خلال جلسة عمل مشتركة انعقدت مساء أمس الجمعة، وأشرف عليها كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، بحضور كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب، وعدد من الإطارات والمسؤولين من الوزارتين.


مشروع ربط المرفق المائي ببجاوة

وخُصّصت الجلسة لـلنظر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها مشروع ربط المرفق المائي ببجاوة، والإشكاليات المتعلقة بـوضع وتحديد مسارات شبكات مياه الشرب بـولايتي منوبة وأريانة وما تتطلبه من تنسيق بين المصالح المعنية.


المواد المقطعية

كما تناولت الجلسة الصعوبات المرتبطة بـتوفير المواد المقطعية اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية، حيث أكد الوزيران أهمية العمل على تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بـاستغلال المقاطع، في إطار احترام التشريعات الجاري بها العمل، بما يضمن تفادي تعطّل الأشغال والمحافظة على نسق إنجاز المشاريع والبنية التحتية العمومية.

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