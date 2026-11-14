Babnet   Latest update 15:11 Tunis

استكشاف الدماغ في عصر الذكاء الاصطناعي محور ندوة علمية بمدينة العلوم بتونس يوم 28 نوفمبر الجاري

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 14:07 قراءة: 1 د, 13 ث
      
تنظّم مدينة العلوم بتونس، السبت 28 نوفمبر 2026، ندوة علمية تحت عنوان «العلوم العصبية والمجتمع: استكشاف الدماغ في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك بـمدرج الخوارزمي، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة والنصف بعد الظهر.


وتهدف هذه التظاهرة العلمية إلى تسليط الضوء على التطورات التي تشهدها علوم الأعصاب في ظل التحولات الرقمية والتقدم المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة لـتبادل المعارف والخبرات بين الباحثين والخبراء والمهنيين في المجال الصحي ومختلف المهتمين، فضلاً عن بحث الانعكاسات العلمية والطبية والأخلاقية لهذه التطورات على المجتمع.


ثلاث جلسات علمية

ويتضمن برنامج الندوة ثلاث جلسات علمية تتمحور حول:


- الوضعية الدماغية والتعلم
- علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي وواجهات التواصل بين الدماغ والآلة
- الصحة النفسية والضغط النفسي والهندسة العصبية المريحة

بما يتيح التعريف بأبرز المستجدات العلمية والطبية في فهم وظائف الدماغ وتطوير تطبيقاتها.

مائدة مستديرة حول الأخلاقيات العصبية

كما تنتظم مائدة مستديرة بعنوان «تجاوز حدود الدماغ: التعزيز البشري والأخلاقيات العصبية ومجتمع الغد»، تناقش التحديات والآفاق المرتبطة بإمكانات توظيف التقنيات الحديثة في تطوير القدرات البشرية، وما تطرحه من تساؤلات أخلاقية واجتماعية.

الفئات المستهدفة

وتستهدف هذه الندوة بالخصوص المدرّسين والمربّين والمهنيّين في قطاع الصحة والطلبة وطلبة الدكتوراه والباحثين، فضلاً عن عموم المواطنين والعائلات، بهدف تعزيز الوعي بأهمية علوم الأعصاب وتطبيقاتها، وتشجيع الحوار بين الأوساط العلمية والأكاديمية والطبية والمجتمع.

وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص مدينة العلوم بتونس على نشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف الحديثة من العموم، وتعزيز النقاش المجتمعي حول التحولات العلمية والتكنولوجية وتداعياتها، لا سيما في ما يتعلق بفهم الدماغ البشري ومستقبل العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339697

babnet

كل الأخبار...

15:11 - فريق فني مشترك ينطلق الأسبوع المقبل في معاينة ستة جسور على قنال مجردة تمهيداً لصيانتها
14:53 - مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027: نواب ينتقدون سحب منح وبطاقات علاج من عائلات فقيرة
14:50 - "Dysport" المزور: نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تدعو إلى التطبيق الصارم للقانون وتُدين مجرّد دعوة وكالة الدواء إلى اليقظة
14:41 - ولاية سوسة: افتتاح أشغال المنتدى الجهوي للفرصة الجديدة
14:07 - استكشاف الدماغ في عصر الذكاء الاصطناعي محور ندوة علمية بمدينة العلوم بتونس يوم 28 نوفمبر الجاري
14:00 - فاجعة بشارع محمد الخامس: وفاة طالبة وشاب إثر اصطدام دراجتهما النارية بعمود كهربائي
13:58 - القضاء يصدر حكمه على مرتكب جريمة إغتصاب بقلب العاصمة
13:42 - النادي الإفريقي يعلن تضامنه مع فيرجي تشامبرز في ظل تطورات قضيته القضائية بإسبانيا
13:42 - المؤتمر الدولي التاسع لأمراض الأورام ينعقد على مدى يومين بجزيرة جربة
13:39 - مرض السّكري من النوع (2) هو الأكثر انتشارا في تونس بنسبة 90 بالمائة من حالات الإصابة بالمرض
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 نوفمبر 2026 | 4 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:13
14:51
12:11
06:56
05:27
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-16
26°-16
25°-14
26°-14
27°-15
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab