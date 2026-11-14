استكشاف الدماغ في عصر الذكاء الاصطناعي محور ندوة علمية بمدينة العلوم بتونس يوم 28 نوفمبر الجاري
تنظّم مدينة العلوم بتونس، السبت 28 نوفمبر 2026، ندوة علمية تحت عنوان «العلوم العصبية والمجتمع: استكشاف الدماغ في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك بـمدرج الخوارزمي، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة والنصف بعد الظهر.
وتهدف هذه التظاهرة العلمية إلى تسليط الضوء على التطورات التي تشهدها علوم الأعصاب في ظل التحولات الرقمية والتقدم المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة لـتبادل المعارف والخبرات بين الباحثين والخبراء والمهنيين في المجال الصحي ومختلف المهتمين، فضلاً عن بحث الانعكاسات العلمية والطبية والأخلاقية لهذه التطورات على المجتمع.
ثلاث جلسات علميةويتضمن برنامج الندوة ثلاث جلسات علمية تتمحور حول:
- الوضعية الدماغية والتعلم
- علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي وواجهات التواصل بين الدماغ والآلة
- الصحة النفسية والضغط النفسي والهندسة العصبية المريحة
بما يتيح التعريف بأبرز المستجدات العلمية والطبية في فهم وظائف الدماغ وتطوير تطبيقاتها.
مائدة مستديرة حول الأخلاقيات العصبيةكما تنتظم مائدة مستديرة بعنوان «تجاوز حدود الدماغ: التعزيز البشري والأخلاقيات العصبية ومجتمع الغد»، تناقش التحديات والآفاق المرتبطة بإمكانات توظيف التقنيات الحديثة في تطوير القدرات البشرية، وما تطرحه من تساؤلات أخلاقية واجتماعية.
الفئات المستهدفةوتستهدف هذه الندوة بالخصوص المدرّسين والمربّين والمهنيّين في قطاع الصحة والطلبة وطلبة الدكتوراه والباحثين، فضلاً عن عموم المواطنين والعائلات، بهدف تعزيز الوعي بأهمية علوم الأعصاب وتطبيقاتها، وتشجيع الحوار بين الأوساط العلمية والأكاديمية والطبية والمجتمع.
وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص مدينة العلوم بتونس على نشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف الحديثة من العموم، وتعزيز النقاش المجتمعي حول التحولات العلمية والتكنولوجية وتداعياتها، لا سيما في ما يتعلق بفهم الدماغ البشري ومستقبل العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.
وتهدف هذه التظاهرة العلمية إلى تسليط الضوء على التطورات التي تشهدها علوم الأعصاب في ظل التحولات الرقمية والتقدم المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة لـتبادل المعارف والخبرات بين الباحثين والخبراء والمهنيين في المجال الصحي ومختلف المهتمين، فضلاً عن بحث الانعكاسات العلمية والطبية والأخلاقية لهذه التطورات على المجتمع.
ثلاث جلسات علميةويتضمن برنامج الندوة ثلاث جلسات علمية تتمحور حول:
- الوضعية الدماغية والتعلم
- علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي وواجهات التواصل بين الدماغ والآلة
- الصحة النفسية والضغط النفسي والهندسة العصبية المريحة
بما يتيح التعريف بأبرز المستجدات العلمية والطبية في فهم وظائف الدماغ وتطوير تطبيقاتها.
مائدة مستديرة حول الأخلاقيات العصبيةكما تنتظم مائدة مستديرة بعنوان «تجاوز حدود الدماغ: التعزيز البشري والأخلاقيات العصبية ومجتمع الغد»، تناقش التحديات والآفاق المرتبطة بإمكانات توظيف التقنيات الحديثة في تطوير القدرات البشرية، وما تطرحه من تساؤلات أخلاقية واجتماعية.
الفئات المستهدفةوتستهدف هذه الندوة بالخصوص المدرّسين والمربّين والمهنيّين في قطاع الصحة والطلبة وطلبة الدكتوراه والباحثين، فضلاً عن عموم المواطنين والعائلات، بهدف تعزيز الوعي بأهمية علوم الأعصاب وتطبيقاتها، وتشجيع الحوار بين الأوساط العلمية والأكاديمية والطبية والمجتمع.
وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص مدينة العلوم بتونس على نشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف الحديثة من العموم، وتعزيز النقاش المجتمعي حول التحولات العلمية والتكنولوجية وتداعياتها، لا سيما في ما يتعلق بفهم الدماغ البشري ومستقبل العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.
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