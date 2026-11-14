استكشاف الدماغ في عصر الذكاء الاصطناعي محور ندوة علمية بمدينة العلوم بتونس يوم 28 نوفمبر الجاري

ثلاث جلسات علمية



مائدة مستديرة حول الأخلاقيات العصبية



الفئات المستهدفة



تنظّم، السبتتحت عنوان، وذلك بـ، من الساعةحتىوتهدف هذهإلى تسليط الضوء علىالتي تشهدهافي ظلفي مجال، وإتاحة الفرصة لـبينفيومختلف، فضلاً عن بحثلهذهعلىويتضمن برنامجتتمحور حول:بما يتيح التعريف بأبرزفي فهموتطويركما تنتظمبعنوان، تناقشالمرتبطة بإمكانات توظيففي تطوير، وما تطرحه منوتستهدف هذهبالخصوص، فضلاً عن، بهدف تعزيزبأهميةوتطبيقاتها، وتشجيعبينوتندرج هذهفي إطار حرصعلى نشروتقريبمن، وتعزيزحولوتداعياتها، لا سيما في ما يتعلق بفهمومستقبل العلاقة بين