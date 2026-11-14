رقم الأسبوع: تقليص عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 50 بالمائة بحلول 2034

مقاربة وطنية متعددة الأبعاد



توحيد الجهود



تهدفإلىمن عددفي تونس بحلول سنة، في وقت تواصل فيهتسجيل مستوياتوحسب أحدثالمنشورة عن، بلغ عددخلالمن سنةنحو، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة، أي بزيادة قدرهاوفي المقابل، تراجع عددبنسبة، ليبلغ، كما انخفض عددبنسبةإلىوينصهرفيضمنتقوم على تعزيزبمختلف أبعادها، من خلال:- تحسين- تطويرتطبيق- ترسيخلدى- تحسينبعدوكانقد أكد، في إطار دعم تنفيذ، أهمية، بالتعاون معوبتمويل من، بما يساهم في بلوغ هدففي أفق سنة