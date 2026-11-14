رقم الأسبوع: تقليص عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 50 بالمائة بحلول 2034
تهدف الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية (2025-2034) إلى التقليص بنسبة 50 بالمائة من عدد قتلى حوادث المرور في تونس بحلول سنة 2034، في وقت تواصل فيه حصيلة ضحايا حوادث الطرقات تسجيل مستويات مقلقة.
وحسب أحدث المعطيات المنشورة عن المرصد الوطني لسلامة المرور، بلغ عدد قتلى حوادث المرور خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 نحو 1141 قتيلاً، مقابل 1008 قتلى خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13,19 بالمائة.
وفي المقابل، تراجع عدد الحوادث بنسبة 9,95 بالمائة، ليبلغ 4102 حادثاً، كما انخفض عدد الجرحى بنسبة 12,13 بالمائة إلى 5293 جريحاً.
مقاربة وطنية متعددة الأبعادوينصهر الهدف المنشود في الاستراتيجية الوطنية ضمن مقاربة وطنية تقوم على تعزيز السلامة المرورية بمختلف أبعادها، من خلال:
- تحسين البنية التحتية للطرقات
- تطوير التشريعات وآليات مراقبة تطبيق قانون الطرقات
- ترسيخ السلوك الوقائي لدى مستعملي الطريق
- تحسين منظومة الإسعاف والتدخل بعد الحوادث
توحيد الجهودوكان المرصد الوطني لسلامة المرور قد أكد، في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، أهمية توحيد جهود مختلف المتدخلين، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، بما يساهم في بلوغ هدف خفض وفيات حوادث المرور إلى النصف في أفق سنة 2034.
وحسب أحدث المعطيات المنشورة عن المرصد الوطني لسلامة المرور، بلغ عدد قتلى حوادث المرور خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 نحو 1141 قتيلاً، مقابل 1008 قتلى خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13,19 بالمائة.
وفي المقابل، تراجع عدد الحوادث بنسبة 9,95 بالمائة، ليبلغ 4102 حادثاً، كما انخفض عدد الجرحى بنسبة 12,13 بالمائة إلى 5293 جريحاً.
مقاربة وطنية متعددة الأبعادوينصهر الهدف المنشود في الاستراتيجية الوطنية ضمن مقاربة وطنية تقوم على تعزيز السلامة المرورية بمختلف أبعادها، من خلال:
- تحسين البنية التحتية للطرقات
- تطوير التشريعات وآليات مراقبة تطبيق قانون الطرقات
- ترسيخ السلوك الوقائي لدى مستعملي الطريق
- تحسين منظومة الإسعاف والتدخل بعد الحوادث
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