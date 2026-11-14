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وزير الاقتصاد: مشاريع لإعادة هيكلة شركة "الفولاذ" وإسمنت بنزرت وسكر باجة

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 09:00 قراءة: 1 د, 30 ث
      
أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، فجر السبت بـقصر باردو، بأن العمل يتواصل على تنفيذ برامج لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية، بهدف تطوير قدراتها الإنتاجية وتحسين وضعيتها المالية وضمان استمرارية نشاطها.


وتشمل هذه المشاريع بالخصوص الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" والشركة التونسية لصناعة الإسمنت ببنزرت والشركة التونسية للسكر بباجة، وفق ما أوضحه الوزير في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة عامة مشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت لمناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027.


"الفولاذ": كلفة المشروع ترتفع إلى 130 مليون دولار

وقال الوزير إن مشروع إحداث مصنع جديد للصلب بـشركة الفولاذ يخضع حالياً لـلتقييم، بعد زيارة أداها وفد عن البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026.


وأضاف أنه تم الاتفاق على الترفيع في الكلفة التقديرية للمشروع من 70 مليون دولار إلى 130 مليون دولار، لتشمل تجديد مختلف وحدات المساندة والدعم، بما يضمن استجابتها لـمعايير الأداء المطلوبة، مشيراً إلى أن عرض التمويل ينتظر مصادقة مجلس إدارة البنك خلال أفريل 2027.

إسمنت بنزرت: مشروع بـ50 مليون دينار وترفيع في رأس المال

وبالنسبة إلى الشركة التونسية لصناعة الإسمنت ببنزرت، أفاد الوزير بأنه يجري إعداد مشروع للتحكم في الطاقة والمحافظة على المحيط بكلفة 50 مليون دينار، في إطار إعادة هيكلة الشركة.

كما تم الترفيع في رأس مالها بقيمة 53.1 مليون دينار وجدولة ديونها، بهدف تحسين موقعها في السوق المحلية واستعادة حصتها والمحافظة على توازناتها المالية.

سكر باجة: 40 مليون دينار لتأهيل المعدات

أما الشركة التونسية للسكر بباجة، فمن المنتظر أن تشهد قريباً إنجاز مشروع لتأهيل معدات الإنتاج المتآكلة واقتناء معدات حيوية جديدة بكلفة 40 مليون دينار، فيما تعمل الشركة على إعداد مخطط أعمال لضمان ديمومتها.

وأشار الوزير إلى أن جدولة ديون الشركة تندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى تحسين وضعيتها المالية، مع استهداف بلوغ إنتاج 180 ألف طن من السكر الخام الموجه لـلتكرير و171 ألف طن من السكر الأبيض.

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