"الفولاذ": كلفة المشروع ترتفع إلى 130 مليون دولار



إسمنت بنزرت: مشروع بـ50 مليون دينار وترفيع في رأس المال



سكر باجة: 40 مليون دينار لتأهيل المعدات



أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، فجر السبت بـ، بأن العمل يتواصل على تنفيذعدد من، بهدف تطويروتحسينوضمانوتشمل هذهبالخصوص، وفق ما أوضحه الوزير في رده على تساؤلات النواب خلاللـ، خُصصت لمناقشةوقال الوزير إنبـيخضع حالياً لـ، بعدأداهاخلال الفترة منوأضاف أنه تم الاتفاق علىمنإلى، لتشمل، بما يضمن استجابتها لـالمطلوبة، مشيراً إلى أنينتظرخلالوبالنسبة إلى، أفاد الوزير بأنه يجري إعدادبكلفة، في إطاركما تمبقيمة، بهدف تحسينواستعادةوالمحافظة علىأما، فمن المنتظر أن تشهد قريباً إنجازبكلفة، فيما تعملعلى إعدادلضمانوأشار الوزير إلى أنتندرج ضمنالرامية إلى تحسين، مع استهداف بلوغمنالموجه لـمن