ملحق تعديلي لاتفاقية الاستثمار



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أفاد وزير الاقتصاد والتخطيطبأن الوزارة تتابع، بالتنسيق معالمتعلقة بـ، وهيوأوضح الوزير، في رده فجر السبت بـ، على أسئلة أعضاء، خلالالمخصصة لمناقشة، أن، الذي تمتعلىالخاصة به بمقتضى، كان محور، بهدف معالجةالتي تعترض إنجازه ودفعوأضاف أنه تم الاتفاق علىإلى، مع اقتراحلـ، بما يراعيويحفظوفي ما يتعلق بـ، الذي تمتعلىالخاصة به بمقتضى، أشار الوزير إلىفي عدد من، من بينهاالمتعلقة بـ، إلى جانبعلىاللازمة لربطبـوأكد أنتخضع لـفي إطار، بهدف دفعوتذليلالتي حالت دون