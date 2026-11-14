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تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027: مصر والمغرب يحققان فوزين عريضين بخماسية

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 08:54 قراءة: 2 د, 2 ث
      
حقق المنتخبان المصري والمغربي لكرة القدم انتصارين عريضين، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، بعدما فاز المنتخب المصري على مالاوي بخماسية نظيفة، فيما تغلب المنتخب المغربي على النيجر بنتيجة 5-1.


مصر تستهل عهد علي ماهر بخماسية في شباك مالاوي

استهل المنتخب المصري حقبته الجديدة تحت قيادة مدربه علي ماهر بفوز عريض على ضيفه منتخب مالاوي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.


وفرض المنتخب المصري سيطرته منذ بداية اللقاء، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول، حملت توقيع ناصر ماهر في الدقيقة السادسة، وعمر مرموش في الدقيقة العاشرة، ومحمد هاني في الدقيقة 38.


وفي الشوط الثاني، أضاف محمد صلاح هدفين، الأول في الدقيقة 84، والثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليؤكد تفوق المنتخب المصري بخماسية نظيفة.

ويأتي هذا الانتصار في أول مباراة للمنتخب المصري بقيادة علي ماهر، الذي تولى المهمة خلفاً لحسام حسن الذي أُعفي من منصبه قبل أيام.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 7 نقاط معززاً صدارته للمجموعة الثانية، متقدماً على أنغولا صاحبة المركز الثاني بـ4 نقاط، فيما تحتل مالاوي المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب دون نقاط.

ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين المصري والمالاوي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره بالتعادل دون أهداف أمام أنغولا في القاهرة، قبل أن يفوز على جنوب السودان في جوبا بخماسية نظيفة خلال الجولة الثانية.

المغرب يكتسح النيجر بخماسية وينفرد بصدارة المجموعة الأولى

من جانبه، حقق المنتخب المغربي فوزاً عريضاً على نظيره النيجري بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

وافتتح ياسر زابيري التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 27، ثم عاد اللاعب نفسه ليوقع على الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 45+3.

وسجل المنتخب النيجري هدفه الوحيد عن طريق محمد عبد الرحمن في الدقيقة 41، قبل أن يعزز يوسف النصيري تقدم المغرب بهدف رابع في الدقيقة 77، فيما اختتم أيوب أوفقير مهرجان الأهداف في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، انفرد المنتخب المغربي بصدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، متقدماً على الغابون صاحبة المركز الثاني بـ6 نقاط، فيما تحتل النيجر المركز الثالث بـ3 نقاط، وتتذيل ليسوتو الترتيب دون نقاط.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين المغربي والنيجر يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة الرباط، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات.

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