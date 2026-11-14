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تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027 / الجولة الثالثة /: النتائج الحاصلة

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 08:49 قراءة: 1 د, 25 ث
      
في ما يلي النتائج الحاصلة لمباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027، التي جرت يومي الخميس والجمعة وتتواصل اليوم السبت:


المجموعة الأولى

- الغابون – ليسوتو: 2 – 0

- المغرب – النيجر: 5 – 1


المجموعة الثانية

- مصر – مالاوي: 5 – 0
- أنغولا – جنوب السودان: (14 نوفمبر 2026 – الساعة 20:00)

المجموعة الثالثة

- غانا – الصومال: 2 – 0
- كوت ديفوار – غامبيا: 2 – 1

المجموعة الرابعة

- غينيا – إريتريا: 2 – 1
- جنوب إفريقيا – كينيا: 2 – 2

المجموعة الخامسة

- جمهورية الكونغو الديمقراطية – سيراليون: 3 – 1
- غينيا الاستوائية – زيمبابوي: 0 – 0

المجموعة السادسة

- بنين – جمهورية إفريقيا الوسطى: 4 – 1
- بوركينا فاسو – موريتانيا: 1 – 0

المجموعة السابعة

- الكاميرون – ناميبيا: 2 – 0
- الكونغو – جزر القمر: 0 – 0

المجموعة الثامنة

- تونس – ليبيا: 0 – 2
- أوغندا – بوتسوانا: (14 نوفمبر 2026 – الساعة 17:00)

المجموعة التاسعة

- زامبيا – بوروندي: 1 – 1
- الجزائر – طوغو: (14 نوفمبر 2026 – الساعة 20:00)

المجموعة العاشرة

- السنغال – السودان: 4 – 1
- موزمبيق – إثيوبيا: 0 – 1

المجموعة الحادية عشرة

- الرأس الأخضر – ليبيريا: 4 – 2
- مالي – رواندا: 3 – 2

المجموعة الثانية عشرة

- مدغشقر – غينيا بيساو: 1 – 1
- نيجيريا – تنزانيا: 3 – 1

ملاحظة: في المجموعات التي تضم بلداً منظماً للنهائيات (أوغندا، تنزانيا، كينيا)، يتأهل صاحب أفضل ترتيب، باستثناء البلد المضيف، إلى المرحلة النهائية، أما في المجموعات الأخرى، فيتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني.

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