تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027 / الجولة الثالثة /: النتائج الحاصلة

المجموعة الأولى



المجموعة الثانية



المجموعة الثالثة



المجموعة الرابعة



المجموعة الخامسة



المجموعة السادسة



المجموعة السابعة



المجموعة الثامنة



المجموعة التاسعة



المجموعة العاشرة



المجموعة الحادية عشرة



المجموعة الثانية عشرة



في ما يلي النتائج الحاصلة لمبارياتمن تصفيات، التي جرت يوميوتتواصل اليوم: (– الساعة: (– الساعة: (– الساعة: في المجموعات التي تضم بلداً منظماً للنهائيات ()، يتأهل صاحب، باستثناء، إلى، أما في المجموعات الأخرى، فيتأهل المنتخبان صاحبا