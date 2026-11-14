تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027 / الجولة الثالثة /: النتائج الحاصلة
في ما يلي النتائج الحاصلة لمباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027، التي جرت يومي الخميس والجمعة وتتواصل اليوم السبت:
المجموعة الأولى- الغابون – ليسوتو: 2 – 0
- المغرب – النيجر: 5 – 1
المجموعة الثانية- مصر – مالاوي: 5 – 0
- أنغولا – جنوب السودان: (14 نوفمبر 2026 – الساعة 20:00)
المجموعة الثالثة- غانا – الصومال: 2 – 0
- كوت ديفوار – غامبيا: 2 – 1
المجموعة الرابعة- غينيا – إريتريا: 2 – 1
- جنوب إفريقيا – كينيا: 2 – 2
المجموعة الخامسة- جمهورية الكونغو الديمقراطية – سيراليون: 3 – 1
- غينيا الاستوائية – زيمبابوي: 0 – 0
المجموعة السادسة- بنين – جمهورية إفريقيا الوسطى: 4 – 1
- بوركينا فاسو – موريتانيا: 1 – 0
المجموعة السابعة- الكاميرون – ناميبيا: 2 – 0
- الكونغو – جزر القمر: 0 – 0
المجموعة الثامنة- تونس – ليبيا: 0 – 2
- أوغندا – بوتسوانا: (14 نوفمبر 2026 – الساعة 17:00)
المجموعة التاسعة- زامبيا – بوروندي: 1 – 1
- الجزائر – طوغو: (14 نوفمبر 2026 – الساعة 20:00)
المجموعة العاشرة- السنغال – السودان: 4 – 1
- موزمبيق – إثيوبيا: 0 – 1
المجموعة الحادية عشرة- الرأس الأخضر – ليبيريا: 4 – 2
- مالي – رواندا: 3 – 2
المجموعة الثانية عشرة- مدغشقر – غينيا بيساو: 1 – 1
- نيجيريا – تنزانيا: 3 – 1
ملاحظة: في المجموعات التي تضم بلداً منظماً للنهائيات (أوغندا، تنزانيا، كينيا)، يتأهل صاحب أفضل ترتيب، باستثناء البلد المضيف، إلى المرحلة النهائية، أما في المجموعات الأخرى، فيتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني.
المجموعة الأولى- الغابون – ليسوتو: 2 – 0
- المغرب – النيجر: 5 – 1
المجموعة الثانية- مصر – مالاوي: 5 – 0
- أنغولا – جنوب السودان: (14 نوفمبر 2026 – الساعة 20:00)
المجموعة الثالثة- غانا – الصومال: 2 – 0
- كوت ديفوار – غامبيا: 2 – 1
المجموعة الرابعة- غينيا – إريتريا: 2 – 1
- جنوب إفريقيا – كينيا: 2 – 2
المجموعة الخامسة- جمهورية الكونغو الديمقراطية – سيراليون: 3 – 1
- غينيا الاستوائية – زيمبابوي: 0 – 0
المجموعة السادسة- بنين – جمهورية إفريقيا الوسطى: 4 – 1
- بوركينا فاسو – موريتانيا: 1 – 0
المجموعة السابعة- الكاميرون – ناميبيا: 2 – 0
- الكونغو – جزر القمر: 0 – 0
المجموعة الثامنة- تونس – ليبيا: 0 – 2
- أوغندا – بوتسوانا: (14 نوفمبر 2026 – الساعة 17:00)
المجموعة التاسعة- زامبيا – بوروندي: 1 – 1
- الجزائر – طوغو: (14 نوفمبر 2026 – الساعة 20:00)
المجموعة العاشرة- السنغال – السودان: 4 – 1
- موزمبيق – إثيوبيا: 0 – 1
المجموعة الحادية عشرة- الرأس الأخضر – ليبيريا: 4 – 2
- مالي – رواندا: 3 – 2
المجموعة الثانية عشرة- مدغشقر – غينيا بيساو: 1 – 1
- نيجيريا – تنزانيا: 3 – 1
ملاحظة: في المجموعات التي تضم بلداً منظماً للنهائيات (أوغندا، تنزانيا، كينيا)، يتأهل صاحب أفضل ترتيب، باستثناء البلد المضيف، إلى المرحلة النهائية، أما في المجموعات الأخرى، فيتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339689