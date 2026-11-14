وزير الاقتصاد والتخطيط: مراجعة مجلة الاستثمار وإعداد خارطة وطنية رقمية للفرص الاستثمارية أبرز الإصلاحات المرتقبة

تحديد الفصول التي تعيق الاستثمار



إلغاء التراخيص وتعويضها بكراسات شروط



خارطة وطنية رقمية في فيفري أو مارس 2027



البوابة التونسية للمستثمر



ضعف نسق استغلال الاعتمادات يعطّل إنجاز مشاريع التنمية الجهوية



برنامج عمل للتنقل إلى الجهات



معطيات بعدد من الولايات



ولاية الكاف: 40.7 مليون دينار خلال 2021-2026



منشور جديد يعوّض منشور 2013



لجنة قيادة للنظر في مطالب الترفيع



أفاد وزير الاقتصاد والتخطيطبأن الوزارة تعمل علىوإعداد، إلى جانب مواصلةالموجهة للمستثمرين.وأوضح الوزير، في رده فجر السبت بـ، على أسئلة أعضاء، خلالالمخصصة لمناقشة، أنتمثلللمنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار، بما يستوجب دراسة مختلف فصولها والمرتبطة بها، حتى تكونواضحة وقابلة للتطبيق وتضمنوأشار إلى أن العمل الجاري يشمل، بالاستناد إلىأُنجزت في إطار، بالتوازي معلتحديد المجالات التي يمكن أن تخضع فيهالـوأكد أن الوزارة تعمل، بالتوازي مع مراجعة، علىالقابلة للتبسيط دون انتظار استكمال، مذكراً بأنبإشرافساهمت في معالجة عدد من الإشكاليات التي تعترضلمستثمرينوفي ما يتعلق بـوتعويضها بـ، بيّن الوزير أن هذا المسار يتطلب دراسة دقيقة لـوالإجراءات المرتبطة بها، بالتنسيق معبـ، بما يضمن عدم تحوّل هذه الكراسات إلىأمام المستثمرين.كما أعلن أن الوزارة تعمل على إعدادفي شكلللتعريف بـعلى المستويات. وأضاف أنه تملتطوير هذه، مع استهداف استكمال أشغالها خلال شهريوبخصوص، أفاد الوزير بأنتوفر حالياً خدمتي، على أن تشمل المراحل المقبلة خدمات، وصولاً إلىأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فجر السبت بـ، أن الإشكال المطروح في تنفيذلا يتعلق بـ، وإنما بـ، مشيراً إلى أنبلغت، فيما ناهزتوأوضح الوزير، في رده على تساؤلات أعضاء، خلالالمخصصة لمناقشة، أنالمخصصة لـقابله، بالنظر إلى وجودلم يُقع استغلالها بعد في مختلفوأشار إلى أن الوزارة تعتزم إعداديتضمنلتحديدالتي تحول دون، والعمل علىواستشهد في هذا السياق بمعطيات تتعلق بعدد من، إذ بلغت، مقابلعلى مستوى، فيما بلغت بـللتعهد وللدفع، وبـللتعهد وللدفع.وفي ما يتعلق بـ، أفاد الوزير بأنه تم خلال الفترةفتحبقيمةلفائدة، إلى جانب رصدبقيمةسنة، لترتفع جملةللولاية خلال الفترةإلىوتتعلق هذهأساساً بـوأضاف أن جميع، وعددها، انتفعت بـفي أقساطه، التي شملت إنجازبكلفة جملية بلغتوفي سياق متصل، أشارإلى أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع، على إعداديعوّضوالمتعلق بـفي إطارويهدف هذا التوجه، وفق الوزير، إلى مراعاة، خاصة في، باعتبار أن، والمقدّر بـ، قد لا يكون كافياً لإنجاز هذهفي بعض المناطق.كما أشار إلى إمكانيةالمخصصة لـ، والمقدّرة حالياً بـ، والنظر فيوأكد الوزير أهميةباعتبارها تستهدف تحسينفيمن خلال إنجاز، موضحاً أنالمخصصة لبعضتخضع لدراسةعلى مستوى، إثر تقديموشدد على أن الوزارة تعمل على توفيرللمشاريع التي تستوجب ذلك، بالنظر إلىعلىبـ