وزير الاقتصاد: الصندوق التونسي للاستثمار يصرف 86.2 مليون دينار منحاً وامتيازات لفائدة 345 مشروعاً منذ 2022

المهمة الثانية: الاكتتاب في الصناديق المشتركة



10 ملايين دينار للاكتتاب في صندوق تنمية



مخطط التنمية 2026-2030



مقاربة تصاعدية لأول مرة



صرفبقيمةخلال الفترة الممتدة من انطلاق نشاطه سنةإلى، لفائدةساهمت في إحداث، وفق ما أفاد بهوأوضح الوزير، فجر السبت بـ، في رده على أسئلة أعضاء، خلالالمخصصة لـ، أنتوزعت بينفي مجال، وفي، ومتعلقة بـوأشار إلى أنلـتتمثل في، وهيلم تشهدبالنسق نفسه الذي عرفته مهمةوفي هذا الإطار، أفاد الوزير بوجودمعبقيمة، في إطاريحمل اسم، ويهدف إلى مساعدةالتي تواجهعلى الحصول علىلاستعادة نشاطها والمحافظة على، خاصة فيوأضاف أنأُودع لدىمنذكما أفاد بأنه تم تخصيصضمنللاكتتاب في، موضحاً أنتولىيهدف إلى تمويلفي، بما يساهم فيودعمالتي تستجيب لـوأكدأنيتضمنلـالتي تسعىإلى تنفيذها خلال، إلى جانبالتي يُقع ضبطها وترسيمها سنوياً وفق تقدموبيّن أنبأجزائهاأُحيلت إلى، وجرى النظر فيها على مستوى، قبلضمنمنوأشار إلى أناعتمد، معتبراً أنهايمكن البناء عليها في، مع الاستفادة منالتي قد تظهر خلالوبخصوص، أفاد بأنتعمل، بالتنسيق مع مختلف، علىالمتعلقة بـوتلك التي انطلق تنفيذها خلال سنة، بما يتيحودفعوشدد على أنلا يقتصر على، بل يمثل، في حين تتحددالتي تدخل حيزتبعاً لـلها.