برمجة متعددة السنوات وبوابة رقمية



وضعية "الفولاذ" وإسمنت بنزرت



تأخر صرف أجور أعوان مراكز الأعمال 7 أشهر



مراجعة هيكلة الهياكل المتدخلة في التنمية



الضغط الجبائي والدين العمومي



المخطط التنموي 2026-2030



منظومة توزيع الزيت النباتي المدعم



دفع التنمية الجهوية وتعزيز الاستثمار بالجهات محور تدخلات عدد من النواب لدى مناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط



باجة: برنامج متكامل للتنمية الحضرية



المهدية: مستشفى جهوي ونقل مدرسي



تطاوين: مشروعان منجزان دون استغلال



جندوبة: ضيعات الدولة وطبرقة



القيروان: نسبة إنجاز 48 بالمائة



صفاقس: نقص النقل المدرسي



دعا عدد من أعضاءوأعضاء، مساء اليوم الجمعة، خلال مناقشةمن مشروع، إلى، و، و، بما يضمن توجيهنحووتعزيزوتناولت، المنعقدة بإشراف رئيسورئيس، وبحضور، جملة من المسائل المتعلقة بـالتي تعترض، فضلاً عن وضعيةوشدد متدخلون على ضرورةوتحسين، واعتمادتتيح توفير، عوض الاقتصار على. كما اقترحوا إحداثلمتابعةوتحديدوأكدوا أهميةعلى أساس، وليس فقط حجم، من خلال متابعةوقياسللمشاريع ومساهمتها في إحداث. كما دعوا إلى مراجعةوفي ما يتعلق بـ، أثار نواب وضعية، داعين إلى توفيرلمساعدتها على مواصلة نشاطها خلالالتي تسبق تركيزواعتبر متدخلون أنتكتسي أهمية اقتصادية بالنظر إلى دورها فيوتوفيروالمساهمة في خفض. كما أثار النواب الصعوبات التي تواجهوتطرقت التدخلات كذلك إلى، حيث تم التنبيه إلىلمدة، ولـ، فضلاً عن الصعوبات المتعلقة بـ. وطالبوا بإيجادوفي سياق متصل، دعا نواب إلىفي مجال، على ضوء، مشيرين إلىعدد منها، على غرار. وطالبوا بـوتوضيح، وكما تعرض أحد النواب إلى مسألةالمبرمة معحيز التنفيذ.وعلى المستوى المالي، تناول نواب تطور، الذي تراجع، وفق الأرقام المقدمة، منسنةإلىسنة، ثم إلىسنة. كما أثيرت مسألة ارتفاع، الذي قُدّر بنحوسنة، أي ما يعادلمنوبخصوص، شدد نواب على ضرورة تحويلالصادرة عنإلى، مع ضبط، بما يضمن مشاركةفي تحديدويكرّسكما تناول النقاش، حيث اعتبر أحد النواب أنلا تضمن وصولإلىبسبب، واقترحعبر تعويضبـ، بالتوازي معتمحورت تدخلات عدد من أعضاءوأعضاء، خلال مناقشةمن مشروع، حول جملة من، شملت تحسين، و، وبما يستجيب لحاجياتوفي هذا الإطار، دعا أحد المتدخلين إلى إقرار، بهدف تحسينفيوأثار نائب آخر، والمطالبة بإحداثيخدم، إلى جانب معالجة إشكالياتالتي تحول دون التحاق عدد منبمؤسساتهم بانتظام، خاصة في مناطقوشملت المطالب كذلك توسيعليشمل، وتحسين، ودعم شبكات، وإدراج مناطقضمنأما بـ، فقد تعرض النواب إلى إشكالية بقاء، وهمابـ، بسببتتعلق بـبين مصالحكما طالبوا بإحداثيكون مقرها، والنظر في، التي أُحدثتدون أن تنتفع ببرنامج تنموي تعويضي، رغم افتقارها إلى عدد منوفي، تم التعرض إلى وضعية عدد من، من بينها، وما تشهده منرغمالتي تتوفر عليها.وأثار النواب إشكاليات تعطّلبقيمة تناهزبسبب، وتعطل تهيئة، إلى جانب مطالب تتعلق بـوتهيئةومعالجةوتحسينوبخصوص، أشار نواب إلى أن نسبةخلال الفترةلم تتجاوزمن، في وقت لا تزال فيه الولاية متأخرة على مستوىوطالبوا بتحديدمنخلال الفترة المقبلة، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بـوتسريعوفي، تركزت المطالب على معالجة، خاصة بـ، حيث أدى غيابإلى تعذر وصول عدد منإلى مؤسساتهم، بما في ذلك. ودعا أحد النواب إلى تعزيز