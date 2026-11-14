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المؤتمر الدولي التاسع لأمراض الأورام ينعقد على مدى يومين بجزيرة جربة

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 08:42 قراءة: 1 د, 18 ث
      
انطلقت مساء يوم الجمعة بجزيرة جربة أشغال المؤتمر الدولي التاسع حول أمراض الأورام، الذي تنظمه على امتداد يومين الجمعية التونسية لأطباء الأورام بالقطاع الخاص في تونس بمشاركة عدد من الأطباء والباحثين والخبراء في طب الأورام والعلاج بالأشعة والجراحة من تونس ومن الخارج .
ويهدف هذا المؤتمر إلى تبادل الخبرات والتجارب وتنمية المعارف ومواكبة آخر المستجدات العلمية في مجال تشخيص الأمراض السرطانية وعلاجها والتكفل بالمرضى إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف الاختصاصات الطبية بما يساهم في تطوير أساليب العلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية، وفق المختصة في طب الأورام وعلاج السرطان والكاتبة العامة لجمعية أطباء الأورام بالقطاع الخاص، ألفة بن عمر.

وتتيح هذه التظاهرة المجال لفتح النقاش وتبادل المعارف حول اخر المستجدات والتطورات الحديثة في أورام الثدي والرئتين والأنف والحلق والحنجرة والمسالك البولية والجهاز الهضمي بمساهمة كفاءات تونسية ومن الخارج سواء من أطباء الأورام أو من اختصاصات أخرى كجراحة الأورام والأشعة وتشريح الأنسجة وأطباء الأنف والحلق والحنجرة وذلك من خلال محاضرات علمية تشفع بحلقات نقاش لتوسيع المعارف وتنميتها وإثراء التجارب، حسب بن عمر.
وأشارت محدّثة "وات" إلى عدة مستجدات سيقدمها هذا المؤتمر في مجالات التشخيص والعلاج بالأشعة والعلاج بالأدوية كعلاجات مناعية وعلاجات موجهة وآخر تقنيات الجراحة ومنها الجراحة بالروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي وكذلك آخر المستجدات في الكشف عن الأورام بالمجهر مؤكدة أن تونس مواكبة لأحدث التطورات ولها من الكفاءات المتمكنة من كل المستجدات وإفادة المرضى منها سواء في التشخيص أو العلاجات.

واعتبر عدد من الأطباء المشاركين أن المؤتمر فرصة مهمة لإثراء المعارف والمكتسبات العلمية وتطوير الممارسة الطبية بما يرتقي بالتكفل بمرضى الأورام ومناسبة للتكوين المستمر وفتح مجالات للتعاون العلمي بين الأطباء والباحثين في ظل التطور المتسارع لعلاج الأورام.
بر

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