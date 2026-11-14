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المعهد الوطني زهير القلال للتغذية ينظم يوما توعويا بمناسبة اليوم العالمي للسكري ..نحو تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 09:08 قراءة: 1 د, 33 ث
      
بمناسبة اليوم العالمي للسكري الموافق لـ 14 نوفمبر 2026، نظم فريق من قسم التكوين والإعلام بالمعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، يوما توعويا وتثقيفيا طموحا، يهدف إلى تعزيز الوعي بمرض السكري، والتعريف بطرق الوقاية منه، فضلا عن إبراز الأهمية البالغة للكشف المبكر والمتابعة الصحية المنتظمة لتفادي المضاعفات الخطيرة.


وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به المعهد في نشر الثقافة الصحية والوقائية بين مختلف شرائح المجتمع، حيث تضمن البرنامج المطروح عدة محاور جوهرية ركزت في مجملها على تقديم خدمات ميدانية وتوجيهية مباشرة للمواطنين؛ شملت عمليات قياس نسبة السكر في الدم وتقصي زيادة الوزن والسمنة، إلى جانب التعريف بمرض السكري وأنواعه المختلفة وعوامل الخطورة المؤدية إليه.


كما سعي المنظمون إلى تسليط الضوء على طرق الوقاية وتقليل احتمالية الإصابة، وأهمية الفحص الدوري، مع التركيز الخاص على دور التغذية الصحية السليمة والنشاط البدني المنتظم في التصدي لهذا المرض المزمن، فضلا عن التحسيس بأهمية الالتزام بالعلاج والمتابعة الطبية الدقيقة.
وفي سياق متصل، تشير الأرقام والتقديرات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية في تونس إلى أن داء السكري بات يمثل تحديا صحيا واجتماعيا بارزا يتطلب يقظة مستمرة؛ حيث تُفيد بيانات وزارة الصحة والبرنامج الوطني لرعاية مرضى السكري بأن نسبة انتشار المرض بين التونسيين الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة تقدر بحوالي 15.5 بالمائة، ترتفع بشكل ملحوظ لتصل إلى حدود 20 بالمائة في المناطق الحضرية، في ظل تغير أنماط العيش والغذائية وقلة الحركة، وهو ما ينذر بتصاعد مستمر في أعداد المصابين إذا لم تُعزز سياسات التقصي المبكر.

وعلى الصعيد الوطني، تؤكد التقارير الطبية والدولية (لا سيما الصادرة عن الاتحاد الدولي للسكري) أن أعداد المصابين البالغين بالمرض في تونس تسجل منحى تصاعديا مقلقا يقارب نحو 1.4 مليون مصاب، وتتوقع الدراسات ارتفاع هذه المؤشرات بشكل قياسي خلال السنوات القادمة إذا استمرت معدلات الإصابة والبدانة على وتيرتها الحالية.
هذه المؤشرات تؤكد محورية الأنشطة التوعوية التي تقودها المؤسسات الاستشفائية كالمعهد الوطني زهير القلال للتغذية، لتظل القاعدة الثابتة التي تجمع عليها الفرق الطبية هي أن "صحتكم مسؤوليتنا، والوقاية تبدأ بالوعي".

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