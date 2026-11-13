الخطوط التونسية: ارتفاع عدد المسافرين بـ2 بالمائة مع موفى سبتمبر 2026

انتظام المواعيد يتحسن إلى 45 بالمائة



المداخيل تتراجع بـ1,2 بالمائة



نفقات الوقود ترتفع بـ50,48 بالمائة



ارتفععلى متنبنسبةمع موفى شهرليبلغ، مقارنة بـمن السنة الماضية.وتحسنتلتبلغمع نهايةمن سنة، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة، وفق ما أظهرتهنشرتهاالجمعة.كما سجلتحسناً، إذ ارتفعت نسبته منإلى، باحتسابالذي لا يتجاوزوفي ما يتعلق بـ، سجلتتراجعاً طفيفاً بنسبة، لتبلغخلالمن سنة، مقابلخلال الفترة ذاتها من سنةوارتفعتبنسبة، لتنتقل منإلى موفىإلىفي، وذلك نتيجةفيفي المقابل، تراجعتبقيمة، لتستقر عند مستوى