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الخطوط التونسية: ارتفاع عدد المسافرين بـ2 بالمائة مع موفى سبتمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 21:26 قراءة: 0 د, 54 ث
      
ارتفع عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية بنسبة 2 بالمائة مع موفى شهر سبتمبر 2026 ليبلغ مليوناً و907 آلاف و250 مسافراً، مقارنة بـلفترة نفسها من السنة الماضية.


وتحسنت نسبة امتلاء طائرات الشركة لتبلغ 67,1 بالمائة مع نهاية الثلاثية الثالثة من سنة 2026، مقابل 66,2 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة نشرتها بورصة تونس الجمعة.


انتظام المواعيد يتحسن إلى 45 بالمائة

كما سجل انتظام مواعيد الرحلات تحسناً، إذ ارتفعت نسبته من 37 بالمائة إلى 45 بالمائة، باحتساب التأخير الذي لا يتجاوز 15 دقيقة.


المداخيل تتراجع بـ1,2 بالمائة

وفي ما يتعلق بـالمؤشرات المالية للشركة، سجلت المداخيل تراجعاً طفيفاً بنسبة 1,2 بالمائة، لتبلغ 1254 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 1270 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

نفقات الوقود ترتفع بـ50,48 بالمائة

وارتفعت نفقات الوقود بنسبة 50,48 بالمائة، لتنتقل من 264 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2025 إلى 397 مليون دينار في 30 سبتمبر 2026، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الكيروزين.

في المقابل، تراجعت أعباء كراء الطائرات بقيمة 31 مليون دينار، لتستقر عند مستوى 144 مليون دينار.

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