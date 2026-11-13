البرلمان يشرع في مناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027

أربعة محاور استراتيجية



78 بالمائة من اعتمادات الدفع للتنمية الجهوية



برنامج التنمية المندمجة: 250 مليون دينار



تراجع نفقات التدخلات بـ26,17 بالمائة



مساهمة الدولة في المؤسسات المالية الدولية



مهام الوزارة



انطلقت مساء اليوم الجمعة، خلالبين، مناقشة، بحضوروتبلغ ميزانيةمنمن، مسجلة تطوراً بنسبةعلى مستوى، مقابل انخفاض بنسبةفي، مقارنة بـبعنوانوتتركز تدخلات، وفق ما ورد في تقريرها حول، علىتتمثل في:وتطويروتطويروتحسينودفعوفي ما يتعلق بـ، تم تخصيصمنلتنفيذ، الموجهة أساساً إلى تحسينوخلقبالجهات.كما تمالمخصصة لـبأقساطه الثلاثة إلىسنة، مقابلسنة، أي بزيادة تناهز، وذلك بهدف مواكبة، باعتبار أن سنةستشهد استكمالالمبرمجة، إلى جانب مواصلة إنجازالذي ينتهي في موفى السنة ذاتها.وفي المقابل، سجلتتراجعاً بنسبةلتبلغسنة، مقابلسنةوبلغتمنمن، مقابلتعهداً ودفعاً سنةويعود هذاأساساً إلى، من خلال تحويلإلىبقيمةتعهداً ودفعاً، لتمويل، تبعاً لـكما تراجعتالمخصصة لـإلىسنة، مقابلسنةوتتولى، في إطار مهامها، متابعة تنفيذالمضمنة بـ، والعمل على تحسينوتطويرلدفع، إلى جانب إحكاملفائدة، ومواصلة دعموفقالمضبوطة بـ