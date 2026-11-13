Babnet   Latest update 22:01 Tunis

البرلمان يشرع في مناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af76ca30eb667.92836189_kfmqohjeipnlg.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 20:59 قراءة: 2 د, 1 ث
      
انطلقت مساء اليوم الجمعة، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مناقشة ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.


وتبلغ ميزانية المهمة 994,1 مليون دينار من اعتمادات التعهد و794,1 مليون دينار من اعتمادات الدفع، مسجلة تطوراً بنسبة 10,9 بالمائة على مستوى اعتمادات التعهد، مقابل انخفاض بنسبة 11,3 بالمائة في اعتمادات الدفع، مقارنة بـلاعتمادات المرسمة بعنوان قانون المالية لسنة 2026.


أربعة محاور استراتيجية

وتتركز تدخلات الوزارة، وفق ما ورد في تقريرها حول مشروع الميزانية، على أربعة محاور استراتيجية تتمثل في:


- تحسين نجاعة الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء
- دعم التنمية المجالية وتطوير الاستثمارات بالجهات
- دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
- تعبئة الموارد المالية الخارجية ودفع التعاون الفني

78 بالمائة من اعتمادات الدفع للتنمية الجهوية

وفي ما يتعلق بـدعم التنمية القطاعية والجهوية، تم تخصيص 78 بالمائة من اعتمادات الدفع لتنفيذ البرامج الخصوصية للتنمية، الموجهة أساساً إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وخلق موارد الرزق بالجهات.

برنامج التنمية المندمجة: 250 مليون دينار

كما تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة لـبرنامج التنمية المندمجة بأقساطه الثلاثة إلى 250 مليون دينار سنة 2027، مقابل 190 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة تناهز 31,6 بالمائة، وذلك بهدف مواكبة نسق إنجاز المشاريع، باعتبار أن سنة 2027 ستشهد استكمال القسطين الأول والثاني والعناصر التكميلية المبرمجة، إلى جانب مواصلة إنجاز القسط الثالث الذي ينتهي في موفى السنة ذاتها.

تراجع نفقات التدخلات بـ26,17 بالمائة

وفي المقابل، سجلت نفقات التدخلات تراجعاً بنسبة 26,17 بالمائة لتبلغ 539,825 مليون دينار سنة 2027، مقابل 731,177 مليون دينار سنة 2026.

وبلغت نفقات الاستثمار 301,563 مليون دينار من اعتمادات التعهد و101,563 مليون دينار من اعتمادات الدفع، مقابل 2,580 مليون دينار تعهداً و1,580 مليون دينار دفعاً سنة 2026.

ويعود هذا التطور أساساً إلى إعادة تبويب الاعتمادات، من خلال تحويل قسط من نفقات التدخلات إلى نفقات الاستثمار بقيمة 300 مليون دينار تعهداً و100 مليون دينار دفعاً، لتمويل البرنامج الجهوي للتنمية، تبعاً لـمراجعة الإطار التشريعي للمجالس الجهوية.

مساهمة الدولة في المؤسسات المالية الدولية

كما تراجعت الاعتمادات المخصصة لـمساهمة الدولة التونسية في المؤسسات المالية الدولية إلى 56,225 مليون دينار سنة 2027، مقابل 68,820 مليون دينار سنة 2026.

مهام الوزارة

وتتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط، في إطار مهامها، متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع والإجراءات المضمنة بـالمخطط، والعمل على تحسين مناخ الأعمال وتطوير الإطار التشريعي لدفع الاستثمار الخاص، إلى جانب إحكام تعبئة وتوظيف موارد التمويل الخارجي لفائدة القطاعات والمشاريع ذات الأولوية، ومواصلة دعم العمل التنموي بالجهات وفق التوجهات الاستراتيجية للتنمية المجالية المضبوطة بـالمخطط 2026-2030.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339679

babnet

كل الأخبار...

22:01 - الاستحقاقات الثنائية المرتقبة،أبرز محاور لقاء كاتب الدولة لدى وزير الخارجية بسفير اليابان بتونس
21:26 - الخطوط التونسية: ارتفاع عدد المسافرين بـ2 بالمائة مع موفى سبتمبر 2026
21:07 - توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومنتدى الأعمال القطري لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
20:59 - البرلمان يشرع في مناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027
20:58 - وزيرة المالية: الديوانة التونسية تحجز بضائع ومواد متنوعة بقيمة تفوق 225 مليون دينار خلال سنة 2026
20:54 - وزير الخارجية: تونس ملتزمة بدعم مسار الإصلاح الهيكلي والمالي والمؤسساتي للاتحاد الإفريقي
20:26 - # تصفيات كأس إفريقيا للأمم: هزيمة غير منتظرة للمنتخب التونسي أمام نظيره الليبي قد تحكم عليه بالغياب عن "الكان" للمرة الأولى منذ دورة تونس 1994
19:05 - قبلي: انطلاق حصص تكوينية حول مرض السكري والتلاقيح لفائدة عدد من إطارات وأعوان الصحة بالجهة
18:43 - وزيرة المالية: تخصيص أكثر من 12 مليار دينار لنفقات التنمية ضمن ميزانية الدولة للسنة القادمة
18:36 - تمديد الاحتفاظ بـ4 أشهر إضافية لمدير عام سابق لبنك خاص وإطارين سابقين بالبنك
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 نوفمبر 2026 | 3 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:52
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
26°-16
24°-16
25°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab