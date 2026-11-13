توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومنتدى الأعمال القطري لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

استقطاب وفد من قطر والخليج للمشاركة في المنتدى الدولي



ترسيخ مكانة تونس منصة للتعاون بين إفريقيا والخليج



وقّعمع، ممثلاً في رئيسه، رجل الأعمال القطري الذي يترأستنشط فيوتهدف هذه، وفق ما تم نشره اليوم الجمعة بـعلى، إلى تطويربينوفتحفي، فضلاً عن تعزيزبينونظرائهم فيكما ترمي هذهإلىمنمنللمشاركة فيمن، المقرر تنظيمه يوميبـويواصلمن خلال هذهجهوده الرامية إلى تعزيزبين، وترسيخكـبين