توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومنتدى الأعمال القطري لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
وقّع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اتفاقية شراكة مع منتدى الأعمال القطري، ممثلاً في رئيسه محمد الدباغ، رجل الأعمال القطري الذي يترأس مجموعة تضم 18 شركة تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة.
وتهدف هذه الاتفاقية، وفق ما تم نشره اليوم الجمعة بـصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى تطوير المبادلات بين مجتمعات الأعمال وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار والشراكة في القارة الإفريقية، فضلاً عن تعزيز التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين والقطريين ونظرائهم في دول الخليج.
استقطاب وفد من قطر والخليج للمشاركة في المنتدى الدوليكما ترمي هذه الشراكة إلى استقطاب وفد هام من رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية من قطر ودول الخليج للمشاركة في الدورة العاشرة من المنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، المقرر تنظيمه يومي 6 و7 أفريل 2027 بـتونس العاصمة.
ترسيخ مكانة تونس منصة للتعاون بين إفريقيا والخليجويواصل مجلس الأعمال التونسي الإفريقي من خلال هذه الاتفاقية جهوده الرامية إلى تعزيز التقارب بين المستثمرين الدوليين والفاعلين الاقتصاديين الأفارقة، وترسيخ مكانة تونس كـمنصة للتعاون الاقتصادي والاستثمار بين إفريقيا ودول الخليج.
وتهدف هذه الاتفاقية، وفق ما تم نشره اليوم الجمعة بـصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى تطوير المبادلات بين مجتمعات الأعمال وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار والشراكة في القارة الإفريقية، فضلاً عن تعزيز التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين والقطريين ونظرائهم في دول الخليج.
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