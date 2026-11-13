4,153 مليار دينار معاملات في قطاع واحد



الاقتصاد الموازي يمثل 28,5 بالمائة دون احتساب الفلاحة



المداخيل الجبائية تمثل 91,4 بالمائة من الموارد الذاتية



فرقة الأبحاث والتهرب الجبائي



كشفت وزيرة الماليةأنالتي أنجزتهاخلال الفترة الممتدة من سنةإلى موفى، أفضت إلى اكتشافأو نشاطاً دون، بما يعكس حجمضمنوأضافت الوزيرة، خلالبين، المخصصة لمناقشةفي إطار مشروع، أنبلغخلال سنةوأشارت إلى أن حجمفيبلغ، وهو ما يعكس، وفق تقديرها، أهمية حجمالتي أنجزهاغير مدرجين ضمنوأفادت بأنقامت بأكثر من، سواء بصفةأو عبر، في إطار جهود الدولة الرامية إلىوأكدت الوزيرة أنتمثللا تقتصر على تونس، مشيرة إلى أن نسبة هذاتبلغدون احتساب، لترتفع إلىعند إدراجه.وأبرزت، في هذا السياق، أنتعمل، بالتنسيق مع مختلف، على، مع أخذالمقدمة خلال مناقشة مشروعبعين الاعتبار.وفي ما يتعلق بارتفاع حصةإلىمن مجموع، أوضحتأن هذهلا تعكس، وإنما تعود أساساً إلىواعتبرت أندون توفيرمن شأنه أن يدفع الدولة إلى، داعية إلى العمل علىوإحداث، بما يتيحوالحد من الاعتماد علىوشددت على أنتندرج في إطارفي، ولا تستهدف، مؤكدة على ضرورة التزام الجميع بـوفي إطار، نوّهت الوزيرة بجهود، التي نفذت، منذ سنةإلى موفىعلى المستوىاستهدفتوتندرج هذه، وفق، ضمن مساعيفي، بما يتيحللدولة دون تحميلبواجباتهم الجبائية