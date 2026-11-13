1973 مليون دينار للنهوض بالفئات الهشة



11 ألف و846 مليون دينار لنفقات الدعم



مواصلة الانتدابات بالوظيفة العمومية



العدالة الجبائية "مطلب شعبي"



تحديات الاقتراض الداخلي



أكدت وزيرة الماليةتخصيصبقيمةلـضمن، أي بزيادة قدرهامقارنة بسنة، بما يمثلمن، في توجه يهدف إلىوتحقيقوأوضحت، في ردها على تساؤلات النواب خلالبينحولللسنة القادمة، أنيتضمنلتنفيذ، مع مواصلة تعزيزودفعوفي ما يتعلق بـ، أكدت الوزيرة مواصلة رصدلدعموالمحافظة على، مشيرة إلى تخصيصللنهوض بهذه، من بينهالفائدة، إلى جانبلـكما تم تخصيصلـ، تتوزع بينلدعم، ولـ، ولـوأضافتأنيتضمن مواصلة، بالتوازي مع دفعوتسريع نسق، مؤكدة أنتستهدف تحقيقوتعزيز، خاصة في ظلالتي شهدتها البلاد خلالوبخصوص تساؤلات النواب حول انعكاساتعلى، اعتبرتأنتمثلوتوجهاً لـ، باعتبارهافيبين، وتفاديوأوضحت أن هذاتعزز من خلالالتي تم إقرارها خلال سنتي، والتي تضمنت جملة منبهدفودفعوفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة مراعاة وضعيةمن خلالالمعتمدة، مشيرة إلى إرساء مبدأ، عبر اعتمادتراعيوفي ما يتعلق بـ، وما أثاره النواب بشأن ارتفاعمقارنة بـ، أقرّتبأنمنتطرحيتعلق بتوجيه جانب مننحو، بما قد يؤثر فيوأكدت في المقابل التزامبـالتي تقترضها منتجاه، سواء على المستوى، موضحة أنيندرج ضمنالمعتمدة لـلتغطية، في إطار