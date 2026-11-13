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جلسة عمل حول تطوير السياسة الاتصالية لهيئة الانتخابات

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 23:15 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تمحورت جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة في مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، حول تطوير السياسة الاتصالية للهيئة وتعزيز التواصل مع المواطنين.


ومثّلت جلسة العمل مع الإدارة المركزية للاتصال صلب الهيئة، مناسبة للاستماع إلى آراء ومقترحات المدير المركزي للاتصال وأعضاء فريق عمله بشأن تطوير الأداء الاتصالي للهيئة، استنادًا إلى تجربتهم الميدانية وواقع عملهم، وفق ما جاء في بلاغ لهيئة الانتخابات.


وأكّد بوعسكر أهمية الدور الذي تضطلع به الإدارة المركزية للاتصال باعتبارها إحدى الواجهات الرئيسية للهيئة، مشدّدًا على حرص مجلس الهيئة على إرساء سياسة اتصالية ناجعة تضع المواطن في صميم اهتماماتها، وتضمن إيصال المعلومات المتعلقة بالعمليات الانتخابية وبأنشطة الهيئة خارج الزمن الانتخابي إلى مختلف فئات المجتمع بكل سلاسة ودقة.


ودعا رئيس الهيئة إلى العمل على تجسيم التوصيات والمقترحات المنبثقة عن هذا اللقاء، بما يفضي إلى إرساء سياسة اتصالية موحّدة وفعّالة، والاستفادة من مختلف الوسائل والوسائط التكنولوجية الحديثة، وإبراز خصوصية العمل الانتخابي وثراء الأنشطة التوعوية والتثقيفية للهيئة، بما يعزّز التواصل مع المواطنين ويدعم ثقتهم في الهيئة ودورها.

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