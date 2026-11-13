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تونسية ضمن لجنة تحكيم المسابقة الدولية لزيت الزيتون في بوينس آيرس بالأرجنتين

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 18:03 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تشارك المختصة التونسية في مجال زيت الزيتون، الاستاذة ايمان الطرابلسي الطريقي، بصفتها عضوا في لجنة التحكيم، في الدورة الخامسة للمسابقة الدولية لزيت الزيتون  التي تنتظم يومي 13 و14 نوفمبر 2026 ببيونس اروس، وفق ما أعلنت عنه، الجمعة، سفارة جمهورية الأرجنتين بتونس.


وأوضحت السفارة، أن هذا التعيين يعكس الاعتراف الدولي بالخبرة التونسية في مجال تقاليد إنتاج زيت الزيتون، كما يعزز الروابط الدبلوماسية والثقافية التي تجمع البلدين حول قطاع زيت الزيتون.


وتجمع هذه المسابقة الدولية، التي تم احداثها سنة 2021، منتجين وخبراء من مختلف أنحاء العالم لتقييم جودة وتميز زيوت الزيتون البكر الممتازة المنتجة بمختلف المناطق في العالم، وذلك من خلال عملية تذوق تخضع لمعايير دقيقة.


وتهدف هذه التظاهرة إلى تثمين جودة زيوت الزيتون والتعريف بقيمتها الغذائية وفوائدها الصحية وأبعادها الثقافية.

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