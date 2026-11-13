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الاستحقاقات الثنائية المرتقبة،أبرز محاور لقاء كاتب الدولة لدى وزير الخارجية بسفير اليابان بتونس

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 20:01 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تناول لقاء كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، اليوم الجمعة، بسفير اليابان بتونس "سايتو جون"، بالخصوص، أبرز الاستحقاقات الثنائية المرتقبة، وفي مقدمتها المنتدى الاقتصادي التونسي الياباني المزمع تنظيمه بتونس يومي 21 و22 ديسمبر 2026.


وشدّد كاتب الدولة على ضرورة إحكام الإعداد لهذا الموعد الاقتصادي الهام، بما يضمن مشاركة فاعلة وواسعة لممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين، ويسهم في استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.


ومثّل اللقاء مناسبةً للتأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل على مختلف الأصعدة، لا سيما في ظل احتفال البلدين هذه السنة بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.


كما جدّد الجانبان تأكيد حرصهما المشترك على مواصلة توطيد هذه العلاقات وتنويع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى مستويات أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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