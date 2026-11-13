السعر المرجعي 270 مليماً وكلفة الإنتاج تفوق 350 مليماً



تحذير من إمضاء عقود دون سعر مرجعي



إنتاج مليون و100 ألف طن خلال موسم 2026



فائض 30 ألف طن من الموسم الفارط



تقلص المساحات من 11 ألف هكتار إلى 3500 هكتار



دعتكافة منظوريها إلى، وذلك لعدّة أسباب، منها بالخصوص تسجيل، وتواصلبين، بالإضافة إلىمقابلوبيّنتفي بيانها الصادر اليوم الجمعة، أنسيبلغ بحلول شهرحواليحسبمنلـ، بما يوفر نسبة تفوقمنللموسم المقبل.ويشير البيان ذاته إلى أنلقبول الكلغ منيُقدّر بـ، ولم يشهدمنذ، في وقت تفوق فيهللكلغ مع اتجاهها نحومن موسم إلى آخر.علماً أنسعةارتفع منذ بدايةبـمن ضمن زيادة جملية تُقدّر بـللعلبة، وتتوزّع علىسيتم استكمال تفعيلها في غضونكما نبّهتالفلاحين إلىبإمضاءمعدون التنصيص علىللكلغ الواحد، والذي لا يجب أن يقل عنللكغ، وذلك لضمان، معبّرة عن رفضها لـبخلاصفيوطالبت بوضعمن خلالتعمل على تطوير، ويكون ذلك بـ، والجلوس علىمع جميعفي هذا القطاع بإشرافمن جانبه، أوضح كاتب عامالتابعة لـ، في تصريح لصحفية، أنتُعتبر، لكنها تعاني منومن عديدبسبب، و، و، بالإضافة إلى، ولصغاروأوضح أنخلالبلغ نحو، توزعت إلىلـ، ولـ، فيما خُصص نحولـ، أي حواليمن، في حين أنيُقدّر بـوأضاف أنيبلغ حوالي، ما قد يرفع إجماليإلى أكثر منمنالجاهزة للاستهلاك، ويطرحفيوأشار إلى أنيواجهون أيضاًمقابللدى، والتي لا تغطي، مطالباً بضرورةعلى أن لا يقل عنللكغ الواحد.وطالبالفلاحين بـالمخصّصة لـ، والتوجه نحوكـ، سيما وأنه من حقالتعرف مسبقاً علىلـلضمانوتفاديتجدر الإشارة إلى أن تزايدفي هذاخلال السنوات الأخيرة أدّى إلى تقلصالمخصّصة لـمنإلىخلال