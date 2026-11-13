نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم المعدة للتحويل تدعو منظوريها الى مقاطعة زراعة الطماطم للموسم القادم
دعت الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم المعدّة للتحويل بولاية نابل كافة منظوريها إلى مقاطعة زراعة الطماطم للموسم القادم، وذلك لعدّة أسباب، منها بالخصوص تسجيل فائض في مخزون معجون الطماطم، وتواصل غياب عقود الإنتاج بين الفلاحين والصناعيين، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج مقابل تراجع هامش الربح.
وبيّنت الجامعة في بيانها الصادر اليوم الجمعة، أن فائض مخزون معجون الطماطم سيبلغ بحلول شهر جوان 2027 حوالي 70 ألف طن حسب الإنتاج المصرح به من وحدات الإنتاج لـمجمع صناعات المصبرات الغذائية، بما يوفر نسبة تفوق 70 بالمائة من الاستهلاك المحلي للموسم المقبل.
السعر المرجعي 270 مليماً وكلفة الإنتاج تفوق 350 مليماًويشير البيان ذاته إلى أن السعر المرجعي لقبول الكلغ من الطماطم يُقدّر بـ270 مليماً، ولم يشهد زيادة منذ 4 سنوات، في وقت تفوق فيه كلفة الإنتاج 350 مليماً للكلغ مع اتجاهها نحو الزيادة من موسم إلى آخر.
علماً أن سعر علبة معجون الطماطم سعة 800 غ ارتفع منذ بداية شهر سبتمبر بـ220 مليماً من ضمن زيادة جملية تُقدّر بـ660 مليماً للعلبة، وتتوزّع على 3 أقساط سيتم استكمال تفعيلها في غضون شهرين.
تحذير من إمضاء عقود دون سعر مرجعيكما نبّهت الجامعة الفلاحين إلى عدم التسرّع بإمضاء عقد إنتاج مع الطرف الصناعي دون التنصيص على السعر المرجعي للكلغ الواحد، والذي لا يجب أن يقل عن 400 مليم للكغ، وذلك لضمان الحد الأدنى من الربح، معبّرة عن رفضها لـعدم التزام أصحاب المصانع بخلاص مستحقات المنتجين في الآجال.
وطالبت بوضع استراتيجية واضحة من خلال دراسات عميقة تعمل على تطوير المنظومة، ويكون ذلك بـتنظيم لقاءات وحوارات شفافة، والجلوس على طاولة واحدة مع جميع المتدخلين في هذا القطاع بإشراف وزارتي الفلاحة والصناعة.
إنتاج مليون و100 ألف طن خلال موسم 2026من جانبه، أوضح كاتب عام الجامعة الجهوية للطماطم التابعة لـلاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، محمد بن حسن، في تصريح لصحفية (وات)، أن منظومة الطماطم المعدّة للتحويل تُعتبر قطاعاً حيوياً، لكنها تعاني من التهميش ومن عديد الصعوبات بسبب تراكم المخزون، وارتفاع كلفة الإنتاج، وتراجع هامش ربح الفلاح، بالإضافة إلى نقص اليد العاملة، وغياب مصادر التمويل لصغار الفلاحين.
وأوضح أن إنتاج الطماطم خلال الموسم الفلاحي 2026 بلغ نحو مليون و100 ألف طن، توزعت إلى 200 ألف طن لـلاستهلاك الطازج، و60 ألف طن لـلتجفيف، فيما خُصص نحو 840 ألف طن لـلتحويل، أي حوالي 130 ألف طن من معجون الطماطم، في حين أن الاستهلاك المحلي يُقدّر بـ110 آلاف طن.
فائض 30 ألف طن من الموسم الفارطوأضاف أن فائض مخزون الموسم الفارط يبلغ حوالي 30 ألف طن، ما قد يرفع إجمالي مخزون معجون الطماطم إلى أكثر من 70 ألف طن من معجون الطماطم الجاهزة للاستهلاك، ويطرح صعوبات في تسويق الإنتاج الجديد.
وأشار إلى أن الفلاحين يواجهون أيضاً ارتفاع كلفة الإنتاج مقابل ركود أسعار قبول الطماطم لدى المصانع، والتي لا تغطي كلفة الإنتاج، مطالباً بضرورة تحديد السعر المرجعي على أن لا يقل عن 350 مليماً للكغ الواحد.
تقلص المساحات من 11 ألف هكتار إلى 3500 هكتاروطالب بن حسن الفلاحين بـالتقليص من المساحات المخصّصة لـزراعة الطماطم، والتوجه نحو زراعات بديلة كـالحبوب والتوابل، سيما وأنه من حق الفلاح التعرف مسبقاً على السعر المرجعي لـلطماطم المعدّة للتحويل لضمان حسن البرمجة وتفادي الخسائر المادية.
تجدر الإشارة إلى أن تزايد الصعوبات في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة أدّى إلى تقلص المساحات المخصّصة لـلطماطم من 11 ألف هكتار إلى 3500 هكتار خلال الموسم الفارط.
وبيّنت الجامعة في بيانها الصادر اليوم الجمعة، أن فائض مخزون معجون الطماطم سيبلغ بحلول شهر جوان 2027 حوالي 70 ألف طن حسب الإنتاج المصرح به من وحدات الإنتاج لـمجمع صناعات المصبرات الغذائية، بما يوفر نسبة تفوق 70 بالمائة من الاستهلاك المحلي للموسم المقبل.
السعر المرجعي 270 مليماً وكلفة الإنتاج تفوق 350 مليماًويشير البيان ذاته إلى أن السعر المرجعي لقبول الكلغ من الطماطم يُقدّر بـ270 مليماً، ولم يشهد زيادة منذ 4 سنوات، في وقت تفوق فيه كلفة الإنتاج 350 مليماً للكلغ مع اتجاهها نحو الزيادة من موسم إلى آخر.
علماً أن سعر علبة معجون الطماطم سعة 800 غ ارتفع منذ بداية شهر سبتمبر بـ220 مليماً من ضمن زيادة جملية تُقدّر بـ660 مليماً للعلبة، وتتوزّع على 3 أقساط سيتم استكمال تفعيلها في غضون شهرين.
تحذير من إمضاء عقود دون سعر مرجعيكما نبّهت الجامعة الفلاحين إلى عدم التسرّع بإمضاء عقد إنتاج مع الطرف الصناعي دون التنصيص على السعر المرجعي للكلغ الواحد، والذي لا يجب أن يقل عن 400 مليم للكغ، وذلك لضمان الحد الأدنى من الربح، معبّرة عن رفضها لـعدم التزام أصحاب المصانع بخلاص مستحقات المنتجين في الآجال.
وطالبت بوضع استراتيجية واضحة من خلال دراسات عميقة تعمل على تطوير المنظومة، ويكون ذلك بـتنظيم لقاءات وحوارات شفافة، والجلوس على طاولة واحدة مع جميع المتدخلين في هذا القطاع بإشراف وزارتي الفلاحة والصناعة.
إنتاج مليون و100 ألف طن خلال موسم 2026من جانبه، أوضح كاتب عام الجامعة الجهوية للطماطم التابعة لـلاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، محمد بن حسن، في تصريح لصحفية (وات)، أن منظومة الطماطم المعدّة للتحويل تُعتبر قطاعاً حيوياً، لكنها تعاني من التهميش ومن عديد الصعوبات بسبب تراكم المخزون، وارتفاع كلفة الإنتاج، وتراجع هامش ربح الفلاح، بالإضافة إلى نقص اليد العاملة، وغياب مصادر التمويل لصغار الفلاحين.
وأوضح أن إنتاج الطماطم خلال الموسم الفلاحي 2026 بلغ نحو مليون و100 ألف طن، توزعت إلى 200 ألف طن لـلاستهلاك الطازج، و60 ألف طن لـلتجفيف، فيما خُصص نحو 840 ألف طن لـلتحويل، أي حوالي 130 ألف طن من معجون الطماطم، في حين أن الاستهلاك المحلي يُقدّر بـ110 آلاف طن.
فائض 30 ألف طن من الموسم الفارطوأضاف أن فائض مخزون الموسم الفارط يبلغ حوالي 30 ألف طن، ما قد يرفع إجمالي مخزون معجون الطماطم إلى أكثر من 70 ألف طن من معجون الطماطم الجاهزة للاستهلاك، ويطرح صعوبات في تسويق الإنتاج الجديد.
وأشار إلى أن الفلاحين يواجهون أيضاً ارتفاع كلفة الإنتاج مقابل ركود أسعار قبول الطماطم لدى المصانع، والتي لا تغطي كلفة الإنتاج، مطالباً بضرورة تحديد السعر المرجعي على أن لا يقل عن 350 مليماً للكغ الواحد.
تقلص المساحات من 11 ألف هكتار إلى 3500 هكتاروطالب بن حسن الفلاحين بـالتقليص من المساحات المخصّصة لـزراعة الطماطم، والتوجه نحو زراعات بديلة كـالحبوب والتوابل، سيما وأنه من حق الفلاح التعرف مسبقاً على السعر المرجعي لـلطماطم المعدّة للتحويل لضمان حسن البرمجة وتفادي الخسائر المادية.
تجدر الإشارة إلى أن تزايد الصعوبات في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة أدّى إلى تقلص المساحات المخصّصة لـلطماطم من 11 ألف هكتار إلى 3500 هكتار خلال الموسم الفارط.
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