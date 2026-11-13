التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحق في الإضراب محور ندوة تكوينية نقابية بالحمامات
ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل، بداية من اليوم الجمعة، بـمدينة الحمامات بنابل، وعلى امتداد ثلاثة أيام، ندوة تكوينية لنقابات البنوك والتأمين والمؤسسات المالية تحت عنوان "التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحق في الإضراب"، وذلك بالشراكة مع الاتحاد الدولي للبنوك.
وقال الأمين العام لـلاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، على هامش الافتتاح، إن هذه الندوة تبرز أهمية العلاقة بين المنظمة الشغيلة والاتحاد الدولي للبنوك في إطار التكوين النقابي وعدة مجالات أخرى، لا سيما أنها مناسبة لـلإحاطة بالهياكل النقابية وتوفير التكوين النقابي.
مسيرة احتجاجية يوم 17 ديسمبروأعلن السالمي، في تصريح لصحفية (وات)، عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 17 ديسمبر القادم، وذلك في إطار "التحركات النضالية لمواصلة الدفاع عن حقوق الشغالين والتصدي لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية"، مشيراً إلى أن هذا "التحرك يندرج في إطار استكمال الحراك الاجتماعي" ويأتي امتداداً لـلاتفاقيات المبرمة بين تسع منظمات وطنية والتي أفضت إلى تأسيس إطار تنسيقي.
وأشار إلى أن اختيار هذا التاريخ لتنظيم المسيرة فيه رمزية تاريخية باعتباره يتزامن مع ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورة، داعياً هياكل الاتحاد إلى رص الصفوف للدفاع عن هذه "المنظمة العريقة والمستقلة".
الرقمنة والذكاء الاصطناعي في قطاع البنوكومن جهته، أبرز الكاتب العام لـلجامعة العامة للبنوك سامي الصالحي أن قطاع البنوك والمؤسسات المالية يعيش تحولات عميقة بفعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وإعادة هيكلة المؤسسات وتطور أنماط العمل، وهي تحولات تفرض تطوير التكوين المستمر لـلكفاءات النقابية كأولوية استراتيجية، والدفاع عن الرأس مال البشري وعن حق العاملين في الشغل اللائق والاستقرار المهني، وعلى ألا تتحول التكنولوجيا إلى وسيلة لـتهميش الأعوان وضرب حقوقهم.
وأشار إلى ضرورة الاستثمار في نقابيي القواعد والشباب النقابي باعتبارهم من أبرز الرهانات، وذلك بالعمل على توفير التكوين والتأطير وصقل الكفاءات وتجديد النخب النقابية.
محاور الندوةويتضمن برنامج الندوة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام جملة من المداخلات التي تتمحور بالخصوص حول:
- "نضال قطاع البنوك في النقابات الدولية"
- "الحق في الإضراب بين الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية"
- "الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي"
- "التكوين الأساسي"
وورشات بعنوان "الاتصال الناجع والنضال النقابي" و"المفاوضة الاجتماعية وتقنيات التفاوض"، بالإضافة إلى فتح باب النقاش وتقديم شهادات من قبل ثلة من قدماء القطاع.
وقال الأمين العام لـلاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، على هامش الافتتاح، إن هذه الندوة تبرز أهمية العلاقة بين المنظمة الشغيلة والاتحاد الدولي للبنوك في إطار التكوين النقابي وعدة مجالات أخرى، لا سيما أنها مناسبة لـلإحاطة بالهياكل النقابية وتوفير التكوين النقابي.
مسيرة احتجاجية يوم 17 ديسمبروأعلن السالمي، في تصريح لصحفية (وات)، عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 17 ديسمبر القادم، وذلك في إطار "التحركات النضالية لمواصلة الدفاع عن حقوق الشغالين والتصدي لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية"، مشيراً إلى أن هذا "التحرك يندرج في إطار استكمال الحراك الاجتماعي" ويأتي امتداداً لـلاتفاقيات المبرمة بين تسع منظمات وطنية والتي أفضت إلى تأسيس إطار تنسيقي.
وأشار إلى أن اختيار هذا التاريخ لتنظيم المسيرة فيه رمزية تاريخية باعتباره يتزامن مع ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورة، داعياً هياكل الاتحاد إلى رص الصفوف للدفاع عن هذه "المنظمة العريقة والمستقلة".
الرقمنة والذكاء الاصطناعي في قطاع البنوكومن جهته، أبرز الكاتب العام لـلجامعة العامة للبنوك سامي الصالحي أن قطاع البنوك والمؤسسات المالية يعيش تحولات عميقة بفعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وإعادة هيكلة المؤسسات وتطور أنماط العمل، وهي تحولات تفرض تطوير التكوين المستمر لـلكفاءات النقابية كأولوية استراتيجية، والدفاع عن الرأس مال البشري وعن حق العاملين في الشغل اللائق والاستقرار المهني، وعلى ألا تتحول التكنولوجيا إلى وسيلة لـتهميش الأعوان وضرب حقوقهم.
وأشار إلى ضرورة الاستثمار في نقابيي القواعد والشباب النقابي باعتبارهم من أبرز الرهانات، وذلك بالعمل على توفير التكوين والتأطير وصقل الكفاءات وتجديد النخب النقابية.
محاور الندوةويتضمن برنامج الندوة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام جملة من المداخلات التي تتمحور بالخصوص حول:
- "نضال قطاع البنوك في النقابات الدولية"
- "الحق في الإضراب بين الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية"
- "الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي"
- "التكوين الأساسي"
وورشات بعنوان "الاتصال الناجع والنضال النقابي" و"المفاوضة الاجتماعية وتقنيات التفاوض"، بالإضافة إلى فتح باب النقاش وتقديم شهادات من قبل ثلة من قدماء القطاع.
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