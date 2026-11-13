الدورة 27 لأيام قرطاج المسرحية: إسناد جائزة صلاح القصب للإبداع المسرحي العربي إلى كل من الراحل عقيل مهدي والفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان

تُسند جائزة صلاح القصب للإبداع المسرحي العربي في دورتها التاسعة، في إطار فعاليات الدورة 27 لأيام قرطاج المسرحية التي تنتظم من 21 إلى 28 نوفمبر 2026، إلى كل من الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان والمفكّر الجمالي العراقي الدكتور عقيل مهدي، تقديرا لمسيرتيهما الإبداعيتين وإسهاماتهما البارزة في إثراء المشهد المسرحي العربي.وتحمل الجائزة التي ستسند هذه السنة يوم 26 نوفمبر 2026، بعدا وجدانيا استثنائيا، إذ تسند للمرّة الأولى بعد رحيل مؤسّسها، للمخرج والمفكّر المسرحي العراقي الدكتور صلاح القصب، الذي غيّبه الموت يوم 16 أوت 2026 عن عمر ناهز 81 عاما، تاركا إرثا فنيا وفكريا عميقا، وتجربة استثنائية أسهمت في إعادة صياغة المفاهيم الجمالية للعرض المسرحي العربي.ويعدّ الراحل صلاح القصب أحد أبرز روّاد "مسرح الصورة" في العالم العربي، إذ أحدث تحوّلا في لغة العرض المسرحي، وجعل من الصورة والجسد والضوء والفضاء عناصر أساسية في بناء المعنى وإنتاج الدهشة. وقد جمع في مسيرته بين الإخراج والتشكيل والبحث الأكاديمي، وأثرى المكتبة المسرحية بمؤلفات مرجعية، من أبرزها "مسرح الصورة بين النظرية والتطبيق" و"كيمياء الصورة" و"فلسفة الكوانتم في مسرح الصورة".وقد جمعت الراحل بأيام قرطاج المسرحية علاقة استثنائية امتدّت منذ انطلاق دورتها الأولى سنة 1983، فكان أحد أبرز الوجوه التي رافقت مسيرتها، واختار أن يجعل من هذا المهرجان فضاءً لإسناد جائزته، إيمانا بدوره في ترسيخ ثقافة التجريب والتجديد وتعزيز جسور التواصل بين المبدعين العرب.أما فاطمة بن سعيدان، فتُعد من أبرز الوجوه النسائية في تاريخ المسرح والسينما في تونس والعالم العربي، راكمت خبرة سنوات في المسرح، إذ قدمت أعمالا مسرحية تجديدية أحدثت نقلة نوعية في المسرح التونسي خصوصا ضمن "فرقة المسرح الجديد"بالإضافة إلى تألقها في السينما والتلفزيون، لتصنع لنفسها اسما لامعا بين كبار الفنانين في تونس.ويأتي تتويج فاطمة بن سعيدان من تونس وعقيل مهدي من العراق ليؤكّد استمرارية هذه المبادرة الثقافية، ووفاءها لرسالة مؤسّسها في الاحتفاء بالتجارب التي صنعت اختلافها وأسهمت في تطوير الفكر والممارسة المسرحية.وبين تونس والعراق، وبين ذاكرة الراحل صلاح القصب وحضور المبدعين المتوَّجين، تتحوّل الجائزة في دورتها التاسعة إلى تحية وفاء لرجل رحل جسدا، لكن صوره وأفكاره ورؤاه ستظلّ حيّة على خشبات المسرح العربي، شاهدةً على أن المبدعين الكبار لا يغيبون، بل يواصلون حضورهم في الأثر الذي يتركونه وفي الأجيال التي تلهمها تجاربهم.