مستقبل المرسى يفوز وديا على نادي حمام الأنف 1 - 0

فاز مستقبل المرسى اليوم الجمعة على ضيفه نادي حمام الأنف بنتيجة 1 - 0 في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لعودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وجاء هدف فوز مستقبل المرسى، في اللقاء الذي أقيم بملعب عبد العزيز الشتيوي، عن طريق قصي معشة في الدقيقة 15.يذكر أنّ مستقبل المرسى يحتل المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط من ست مقابلات، فيما يحتل نادي حمام الأنف المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط من سبع مقابلات.ولحساب الجولة الثامنة من سباق البطولة، سيلاقي مستقبل المرسى يوم 20 نوفمبر الجاري الأولمبي الباجي خارج ميدانه، فيما يستقبل نادي حمام الأنف نجم المتلوي.