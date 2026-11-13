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مستقبل المرسى يفوز وديا على نادي حمام الأنف 1 - 0

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 17:04 قراءة: 0 د, 30 ث
      
فاز مستقبل المرسى اليوم الجمعة على ضيفه نادي حمام الأنف بنتيجة 1 - 0 في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لعودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وجاء هدف فوز مستقبل المرسى، في اللقاء الذي أقيم بملعب عبد العزيز الشتيوي، عن طريق قصي معشة في الدقيقة 15.

يذكر أنّ مستقبل المرسى يحتل المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط من ست مقابلات، فيما يحتل نادي حمام الأنف المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط من سبع مقابلات.
ولحساب الجولة الثامنة من سباق البطولة، سيلاقي مستقبل المرسى يوم 20 نوفمبر الجاري الأولمبي الباجي خارج ميدانه، فيما يستقبل نادي حمام الأنف نجم المتلوي.

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