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الارتقاء بمستوى التعاون العسكري وتوسيع مجالاته، محور لقاء وزير الدّفاع بسفير سلطنة عمان بتونس

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 17:02 قراءة: 0 د, 49 ث
      
مثّل الارتقاء بمستوى التعاون العسكري بين تونس وسلطنة عمان والبحث عن الآليات الكفيلة بتوسيع مجالاته، محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم الجمعة بمقرّ الوزارة، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بسفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبد الله السناني.


وأشاد وزير الدّفاع الوطني بالمناسبة بالعلاقات الأخوية وعمق الروابط التاريخيّة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين والبحث عن السبل الممكنة لتطويره في المجالات ذات الاهتمام المشترك، عبر مأسسته وإرساء إطار قانوني لشراكة دائمة تنظمه وترتقي به إلى مستويات أكثر فاعلية، لا سيما في مجال التكوين والتدريب والأمن السيبرني واستغلال الفرص المتاحة في مجال تبادل الخبرات والمقاعد الدراسيّة والاستخبارات، بما يساهم في تطوير القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية بكلا البلدين، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.


ومن جهته، عبّر السّفير العُماني عن ارتياحه لمسيرة العلاقات المتينة بين البلدين لا سيما التطوّر الذي يشهده مجال التعاون العسكري، مؤكّدا استعداد بلاده لمزيد توسيع مجالاته بالاعتماد على آليات العمل المشترك والتنسيق الثنائي من أجل الارتقاء به إلى أفضل المراتب وتحقيق الأهداف المرجوّة وانتظارات الشعبين الشقيقين.

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