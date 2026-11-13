بن عروس: قافلة خدمات صحية متعدّدة الاختصاصات تؤمن عيادات مجانيّة وأنشطة تحسيسيّة وتوعوية لفائدة متساكني مرناق

نظّمت المندوبيّة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس، اليوم الجمعة، بدار الشباب الزاوية مرناق من معتمدية مرناق، قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة وجمعية الإرادة والمواطنة.وتضمّنت القافلة فضاءات تفاعلية، وأنشطة توعوية وتحسيسية، وعيادات مجانية في التقصي المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، فضلا عن عيادات للأمراض المزمنة على غرار الكشف عن مرضي السكري وضغط الدم لفائدة الوافدين عليها من متساكني المنطقة.ويأتي تنظيم هذه القافلة، وفق المندوبة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حياة اللباسي، في إطار دعم الأنشطة الصحية والاجتماعية الموجهة، والهادفة إلى تقريب عدد من الخدمات الصحية من متساكني الجهة، والعمل المتواصل على التوعية والتحسيس والكشف المبكر والتقصي والتثقيف حول الأمراض المزمنة والسرطانات الانثوية.من جهتها، بيّنت رئيسة جمعية الإرادة والمواطنة، درصاف الدريدي، أنّ المشاركة في تنظيم هذه القافلة التضامنية والتوعوية والتحسيسية والاجتماعية والصحية يأتي في سياق انفتاح المجتمع المدني على المبادرات ذات الابعاد الاجتماعية، من خلال العمل مع الشركاء المنظمين على تقريب الخدمة من المواطن، وتأمين عيادات مجانية للكشف، ومتابعة الوضعيات الصحية لمتساكني المنطقة، الى جانب تأمين حصص تفاعلية وأنشطة موجهة، وحلقات تثقيفية لفائدة الشباب والإجابة خلالها عن كل التساؤلات المرتبطة بالصحة والسلامة والبرامج التوعوية الموجهة لهذه الشريحة.وأكّدت رحاب النوالي عن الدائرة الصحية بمرناق أن هذه القافلة تندرج ضمن سعي الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس لتأمين الخدمة الصحية عن قرب، والمساهمة في تنظيم عيادات في طب النساء، وعيادات مجانية للتقصي والكشف عن بعض الأمراض المزمنة على غرار مرضي السكري وضغط الدم، وذلك بالتعاون مع المندوبيّة الجهوية للديوان الوطني للآسرة والعمران البشري، وفي إطار تقريب الخدمة لمستحقيها، واستغلال مثل هذه المناسبات للتحسيس والتوعية والتوقي من عدد من الامراض.واشتملت القافلة على فقرات تنشيطية، ومعرض لانتاجات الحرفيات في الصناعات الغذائية التقليدية وفي تقطير بعض أنواع النباتات العطرية، وعلى مركز متنقلا للتصوير المغناطيسي لتأمين التصوير الطبي على عين المكان.