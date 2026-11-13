Babnet   Latest update 17:12 Tunis

بن عروس: قافلة خدمات صحية متعدّدة الاختصاصات تؤمن عيادات مجانيّة وأنشطة تحسيسيّة وتوعوية لفائدة متساكني مرناق

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 17:08 قراءة: 1 د, 22 ث
      
نظّمت المندوبيّة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس، اليوم الجمعة، بدار الشباب الزاوية مرناق من معتمدية مرناق،  قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة وجمعية الإرادة والمواطنة.
وتضمّنت القافلة فضاءات تفاعلية، وأنشطة توعوية وتحسيسية، وعيادات مجانية في التقصي المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، فضلا عن عيادات للأمراض المزمنة على غرار الكشف عن مرضي السكري وضغط الدم  لفائدة الوافدين عليها من متساكني المنطقة.

ويأتي تنظيم هذه القافلة، وفق المندوبة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حياة اللباسي، في إطار دعم الأنشطة الصحية والاجتماعية الموجهة، والهادفة إلى تقريب عدد من الخدمات الصحية من متساكني الجهة، والعمل المتواصل على التوعية والتحسيس والكشف المبكر والتقصي والتثقيف حول الأمراض المزمنة  والسرطانات الانثوية.
من جهتها، بيّنت رئيسة جمعية الإرادة والمواطنة، درصاف الدريدي، أنّ المشاركة في تنظيم هذه القافلة التضامنية والتوعوية والتحسيسية والاجتماعية والصحية يأتي في سياق انفتاح المجتمع المدني على المبادرات ذات الابعاد الاجتماعية، من خلال العمل مع الشركاء المنظمين على تقريب الخدمة من المواطن، وتأمين عيادات مجانية للكشف، ومتابعة الوضعيات الصحية لمتساكني المنطقة، الى جانب تأمين حصص تفاعلية وأنشطة موجهة، وحلقات تثقيفية لفائدة الشباب والإجابة خلالها عن كل التساؤلات المرتبطة بالصحة والسلامة والبرامج التوعوية الموجهة لهذه الشريحة.

وأكّدت رحاب النوالي عن الدائرة الصحية بمرناق أن هذه القافلة تندرج ضمن سعي الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس لتأمين الخدمة الصحية عن قرب، والمساهمة في تنظيم عيادات في طب النساء، وعيادات مجانية للتقصي والكشف عن بعض الأمراض المزمنة على غرار مرضي السكري وضغط الدم، وذلك بالتعاون مع المندوبيّة الجهوية للديوان الوطني للآسرة  والعمران البشري، وفي إطار تقريب الخدمة لمستحقيها، واستغلال مثل هذه المناسبات للتحسيس والتوعية والتوقي من عدد من الامراض.
واشتملت القافلة على فقرات تنشيطية، ومعرض لانتاجات الحرفيات في الصناعات الغذائية التقليدية وفي تقطير بعض أنواع النباتات العطرية، وعلى مركز متنقلا للتصوير المغناطيسي لتأمين التصوير الطبي على عين المكان.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339653

babnet

كل الأخبار...

17:12 - نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم المعدة للتحويل تدعو منظوريها الى مقاطعة زراعة الطماطم للموسم القادم
17:09 - التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحق في الإضراب محور ندوة تكوينية نقابية بالحمامات
17:08 - بن عروس: قافلة خدمات صحية متعدّدة الاختصاصات تؤمن عيادات مجانيّة وأنشطة تحسيسيّة وتوعوية لفائدة متساكني مرناق
17:04 - مستقبل المرسى يفوز وديا على نادي حمام الأنف 1 - 0
17:02 - الارتقاء بمستوى التعاون العسكري وتوسيع مجالاته، محور لقاء وزير الدّفاع بسفير سلطنة عمان بتونس
16:52 - تأجيل النظر في قضية رفعها البغدادي المحمودي ضد الممثل القانوني لحركة النهضة إلى 4 ديسمبر
16:42 - حفل اختتام مشروع "صمود" لفائدة 100 مؤسسة اقتصادية صغيرة ومتوسطة الحجم يوم 16 نوفمبر 2026 بتونس
16:14 - قضية فيرجي تشامبرز: القضاء الإسباني ينظر في طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة.. والدفاع يطعن في وثائق الاتهام
16:07 - الجامعة التونسية للنسيج والملابس تطالب بإقرار حوافز جبائية لفائدة المؤسسات الصناعية
15:41 - معهد الصحة والسلامة المهنية يوسّع مقاربته الاستباقية لتشمل السياقة المهنية والإدمان واضطرابات النوم (حوار)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 نوفمبر 2026 | 3 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:52
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
26°-16
24°-16
25°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 24142,6
  • (12/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36639 DT
  • (12/11)
  • 1 $ = 3,02479 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab