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سليانة: الاحتفال بالذكرى 72 لمعركة جبل برقو

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 15:07 قراءة: 1 د, 4 ث
      
انتظم، اليوم الجمعة، بمقبرة الشهداء بمنطقة عين بوسعدية بمعتمدية برقو من ولاية سليانة، موكب رسمي بمناسبة الذكرى 72 لمعركة جبل برقو أو ما يعرف بمعركة "الربع الساعة الأخيرة"، انطلق بتحية العلم المفدى على أنغام النشيد الوطني، وتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء، وتخلّله تكريم لعدد من أبناء المناضلين.


وقال عضو المجلس المحلي عن برقو ،وليد الميموني،  في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "إحياء هذه الذكرى يمثّل فرصة لاستحضار التضحيات، والترحم على أرواح شهداء المعركة"، التي اندلعت ضد المستعمر الفرنسي من 8 الى 13 نوفمبر 1954 وشارك فيها مناضلون من مختلف جهات البلاد وأسفرت عن استشهاد 18 مقاوما.
وأكّد أن زيارة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى معتمدية برقو يوم الأحد المنقضي، تزامنا مع تاريخ انطلاق معركة جبل برقو،  يحمل رمزية كبرى بالنسبة للمتساكنين.

وطالب الميموني، بالمناسبة، السلط الجهوية والمحلية بحلّ الإشكاليات المتعلقة بالماء الصالح للشرب، وبإيجاد حلول عاجلة للمنطقة السقوية التي تعاني من شح  في الموارد المائية، وفق تعبيره.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد استحضر خلال زيارته الى معتمدية برقو، يوم الأحد المنقضي، ملحمة الثامن من شهر نوفمبر 1954، حين توحّد التونسيون من مختلف أنحاء البلاد لمواجهة القوات الاستعمارية، وخاضوا معارك بطولية ظلّت راسخة في الذاكرة الوطنية، من بينها معارك جبال عرباطة وإشكل وهداج والمالوسي وغيرها، مؤكدا أن الشعب التونسي، الذي قدّم التضحيات وبذل الدماء من أجل التحرر من الاستعمار وتحقيق الحرية، سيواصل، بوعيه وإرادته، معركة التحرير الوطني إلى حين تحقيق تطلعاته وآماله المشروعة.

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