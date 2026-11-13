GoLite الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والاتحاد الدولي للنقل الجوي يوقعان اتفاقية لتسهيل النفاذ إلى نظام الاعتماد

اعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الخميس 12 نوفمبر 2026، بمقرّ الجامعة، بحضور ممثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، محمد قدروش.وبموجب ذلك، تصبح تونس خامس دولة على مستوى العالم تستفيد من هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى تسهيل حصول وكالات الأسفار على اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على ترخيص GoLite.وتؤمّن شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي حوالي 85 بالمائة من إجمالي حركة النقل الجوي على مستوى العالم.ويضطلع الاتحاد الدولي للنقل الجوي بدور هام في دعم أنشطة شركات الطيران والمساهمة في وضع السياسات والمعايير المنظمة لصناعة النقل الجوي، ويتخذ من مدينة مونتريال الكندية مقرًا رئيسيًا له.وتأسّس الاتحاد سنة 1945، و قد مثل، خلال سنة 2026، أكثر من 370 شركة طيران، من بينها أبرز شركات النقل الجوي العالمية، من أكثر من 120 دولة.